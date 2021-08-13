11 قرارا لإعادة الانضباط إلى المستشفيات الجامعية بقنا

خطوات وقرارات حاسمة اتخذتها إدارة جامعة جنوب الوادي، برئاسة الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، لإعادة الانضباط في المستشفيات الجامعية، بعد حالة الجدل التي أثارتها واقعة خروج مصاب بطلقين نارين في الرقبة على ترول المستشفى محمولا على سيارة ربع نقل بواسطة ذويه ممسكين المحلول الوريد، في مشهد مريب أثار غضب المواطنين، فضلا عن شكاوي عدم وجود عناية مركزة وتذاكر دخول العيادات.

وترصد «الوطن»، القرارات التي اتخذها رئيس جامعة جنوب الوادي لتطوير منظومة العمل في المستشفيات الجامعية وهي الآتي:

11 قرار لرئيس جامعة جنوب الوادي

1-إنشاء منصة موحدة للطوارىء بخاصية النداء الآلى بوسيلة اتصال مناسبة مع تخصيص فرد أو مدير مسئول عن عملية النداء الآلى.

2- تنسيق المستشفيات الجامعية مع المستشفيات الأخرى لاستقبال الحالات الطارئة والحرجة.

3- إنشاء ادارة موحدة للعنايات المركزة بالمستشفيات الجامعية بفريق عمل للمتابعة كل 12 ساعة لتسريع عمليات الإتاحة للأسرة الشاغرة.

4- وضع خطة لزيادة عدد أسرة العناية المركزة خلال الفترة القادمة وفق جدول زمنى.

5- مراجعة عقود صيانة الأجهزة وإعداد قاعدة بيانات بجميع الأجهزة المتاحة بالأقسام وقواعد واضحة للإحلال والتجديد والصيانة.

6- مراجعة واستكمال كل أنواع التحاليل الطبية غير المتاحة لتوفرها المستشفيات الجامعية من حيث شراء أجهزة تحاليل أو كيماويات وتحديث الأجهزة الحالية

7- وضع خطة متكاملة بالمتطلبات اللوجستية والبشرية التى تمكن المستشفيات من استقبال الطوارىء على مدار الساعة طوال الأسبوع.

8-متابعة مستمرة للإدارات فى الأقسام المختلفة بالمستشفيات الجامعية من خلال جداول شهرية معتمدة من الاقسام ومجلس ادارة المستشفيات.

9- خطة عاجلة لإستقبال الحالات الطارئة على مدار ال 24 ساعة وتوفير كل المتطلبات اللازمة للتيسير على المرضى وفتح الطوارىء بشكل يومي.

10- إنشاء وحدة بالمستشفيات الجامعية لتلقى شكاوى المواطنين ولها موقع على شبكة الانترنت.

11-تحفيز الأطباء المقيمين بقسم التخدير والعناية المركزة بتسهيل إجراءات تسجيلهم بالدراسات العليا فور استلامهم العمل وتذليل العقبات الإدارية والفنية للحصول على درجة الماجستير.