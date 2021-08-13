حسن الرداد يدعو لدلال عبدالعزيز: اللهم أنر قبرها وارحمها

ما زالت حالة من الحزن الشديدة تسيطر على أسرة الفنانة دلال عبدالعزيز بعد رحيلها عن عالمنا منذ أيام بعد صراع مع تداعيات فيروس كورونا.

وحرص حسن الرداد زوج إيمي سمير غانم، الدعاء لوالدة زوجته، حيث نشر عبر حسابه على «فيس بوك» صورة تجمعهما، وعلق قائلا: «اللهم أنر قبرها، اللهم ارحمها واجعل المسك ترابها والحرير فراشها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة يارب».

وتابع: «اللهم ارحمها رحمة تكفي أهل الأرض والسماء اللهم اعف عنها وأبدلها خيرا مما ترك وراءها يارب العالمين».

وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز

وغيب الموت الفنانة دلال عبدالعزيز صباح السبت الماضي، متأثرة بتداعيات فيروس كورونا، بعد معاناه 3أشهر، ورحل بسببه زوجها الفنان سمير غانم بعد أن تسبب الفيروس في مضاعفات شديده في الكلي.

وأقيمت صلاة الجنازة على الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، الأحد الماضي بمسجد المشير بالتجمع الخامس عقب صلاة الظهر وأقيم العزاء في مقابر الأسرة بمدافن الوفاء والأمل، حيث تم دفن جثمان الراحلة بجوار زوجها الفنان سمير غانم، بمقابر الأسرة بمدينة نصر.

وكان من أبرز المشاهد في جنازة الفنانة دلال عبدالعزيز هو حمل ابنتها دنيا النعش، كما شهدت الجنازة بكاء عدد كبير من الفنانات الشباب أبرزهم ليلى أحمد زاهر وهنادي مهنا وهنا الزاهد.