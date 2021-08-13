ارتفاع إجمالي إصابات «كورونا» حول العالم إلى 206.1 مليون حالة

وصل إجمالي إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» حول العالم، إلى 206157723 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات عالميا، إلى 4346711 حالة، بينما ارتفع مجموع حالات الشفاء من الفيروس إلى 185038230حالة.

وفي كوريا الجنوبية، سجلت السلطات الصحية، اليوم، تسجيل 1990 إصابة جديدة بـ«كورونا» و 6 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 220182 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 2114 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

ارتفاع إجمالي إصابات البرازيل إلى 20285000

وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية، تسجيل 39982 إصابة جديدة بالفيروس و1148 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى حوالي 20285000 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 566896 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

حصيلة الوفيات بـ«كورونا» في المكسيك تصل إلى 246811 حالة

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة، أمس الخميس، تسجيل 24975 إصابة جديدة بـ«كورونا» و 608 وفيات جديدة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 3450571 حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 246811 حالة.

وحضت منظمة «الصحة العالمية»، الصين على تعزيز تبادل بيانات الإصابات الأولى بـ«كورونا» من أجل التقدم في التحقيق حول منشأ الفيروس، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».

وطلبت «الصحة العالمية»، من الدول كافة عدم تسييس البحث عن منشأ الفيروس الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 4.3 ملايين شخص وضرب الاقتصاد العالمي منذ ظهوره في ديسمبر 2019.

وأعلن حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم، أمس الأول الأربعاء، أن الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في الولايات المتحدة ستنفذ إجراء هو الأول من نوعه في البلاد تطالب فيه جميع المعلمين وموظفي المدارس بتلقي التطعيم مع عودة المدارس من العطلة الصيفية وسط انتشار سلالة «دلتا» الهندية.

وقال نيوسوم، في مؤتمر صحفي عقد في مدرسة بشمال كاليفورنيا، إنه يتم استثمار مبلغ هائل وقدره 124 مليار دولار أمريكي في نظام التعليم العام بكاليفورنيا هذا العام لتنفيذ مبادرات مدرسية مختلفة، بما في ذلك دعم الصحة البدنية والذهنية وكذلك الاحتياجات الاجتماعية والنفسية والأكاديمية للطلاب، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.

عربيا، أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، أمس الخميس، حكمها في قضية تزوير في محرر رسمي وقضت بإدانة المتهمين ومعاقبة كل منهما بالحبس لمدة عام على خلفية نتيجة فحص «كورونا».

وكانت النيابة العامة، تلقت بلاغا من مديرية جسر الملك فهد مفاده بأنه وأثناء توجه المتهمين إلى السعودية وعبورهما جسر الملك فهد قاما بتقديم استمارة بنتيجة فحص «كورونا» مزورة إلى الموظف المختص، وقد تبين تزويرهما ذلك المحرر بأن قاما بتغيير التاريخ المدون بها فتم توقيفهما وعرضهما على النيابة العامة.

واشار رئيس نيابة المحرق في البحرين، إلى أن العبث بنتائج فحص الفيروس والمستندات المثبتة لها يشكل جناية في زوير محررات رسمية لصدورها عن الدولة، وهي تعد من الجرائم الجسيمة المعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.