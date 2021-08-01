كوريا الجنوبية تسجل 1442 إصابة بكورونا.. وإيطاليا تنتفض ضد قيود الفيروس

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم، تسجيل 1442 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» و3 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 199787 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 2098 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وتنتشر الموجة الرابعة من الفيروس التي بدأت في العاصمة الكورية الجنوبية «سول» والمدن المجاورة لها، على الصعيد الوطني بوتيرة سريعة.

وأعلن ​​أندرو كومو، حاكم ولاية ​نيويورك الواقعة في شمالي شرق الولايات المتحدة، أن السلطات الصحية في البلاد أجرت 119566 فحص ​«كورونا​​» في 24 ساعة.

وأشار كومو، إلى أن النتائج أظهرت إصابة 3050 شخصا بواقع 2.55% من عدد الفحوصات الإجمالية التي تم إجراؤها، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضح حاكم الولاية الأمريكية، أن هناك 699 شخصا يتلقون العلاج في مستشفيات الولاية في حين سجلت 5 وفيات بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية.

متظاهرون في إسرائيل يرفعون لافتات: «لا توجد جائحة إنها خدعة»

وتظاهر مئات الإسرائيليين، أمس السبت، في «تل أبيب» ضد القيود الجديدة لمكافحة «كورونا» ورفضاً للقاحات. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها: «لا توجد جائحة، إنها خدعة»، وأُخرى تندد بلقاحات كورونا، وملصقًا يربط اللقاحات بالنازيين، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.

وفرضت السلطات الإسرائيلية مجددا إلزامية وضع كمامات في الأماكن الداخلية، وأعادت العمل بقيود الشارة الخضراء التي تتطلب من الإسرائيليين إبراز شهادات تطعيم لدخول الأماكن المغلقة مثل صالات الألعاب الرياضية والمطاعم والفنادق.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية، أعلنت أمس السبت، تسجيل 2435 إصابة جديدة بالفيروس، أمس الاول الجمعة، وهو أعلى رقم منذ مارس الماضي، بسبب سلالة «دلتا» الهندية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 873827 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 6473 حالة.

المتظاهرون في وسط روما يرفعون لافتات: «لا للديكتاتورية» و«الجهل أخطر فيروس»

وفي إيطاليا، تجمع مئات الأشخاص، امس السبت، في ساحة «بيازا ديل بوبولو» وسط العاصمة «روما»، للمطالبة بحق الاختيار عندما يتعلق الأمر ببطاقات «كورونا» والتطعيم، ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها: «لا للديكتاتورية» و«الجهل أخطر فيروس».

واعتبارًا من 6 أغسطس الجاري، سيكون تصريح «الممر الأخضر» مطلوبًا في إيطاليا لدخول الملاعب والمتاحف ومراكز المعارض والمسارح ودور السينما وحمامات السباحة وصالات الألعاب الرياضية، بالإضافة إلى تقديمها في الداخل في المطاعم، وفقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

وفي السعودية، أكدت وزارة الداخلية، اليوم، بدء إلزامية التحصين المعتمد من وزارة الصحة، في جميع مناطق المملكة، مشددة عبر حسابها في موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، وموقع «سناب شات»، على تطبيق إلزامية التحصين لدخول جميع الأماكن والفعاليات والمنشآت الحكومية والخاصة واستخدام وسائل النقل العام، في المملكة.

الموارد البشرية السعودية توضح آلية التعامل مع غير المحصنين: العمل عن بعد أو منح الموظف إجازة

وتفاعل حساب الوزارة وقطاعاتها الأمنية خلال الأيام الماضية مع قرب سريان القرار، بالنشر والتوعية بـ 7 لغات رئيسة. وكانت وزارة الموارد البشرية السعودية، أوضحت آلية التعامل مع غير المحصنين من «كورونا» إما بالعمل عن بعد وفقاً لحاجة العمل أو منح الموظف إجازاته المستحقة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأضافت الوزارة السعودية، أنه في حال استنفاد الموظف رصيده من الإجازات يتم منحه إجازة بدون أجر، ويعد عقد العمل موقوفاً خلال مدة الإجازة فيما زاد عن 20 يوماً، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

وأشارت وزارة الموارد البشرية، إلى أن هذه التعليمات لا تسري على الحالات المستثناة من أخذ لقاح كورونا، وقالت: «اعتبارا من يوم الاثنين 9 أغسطس الجاري فإنه إذا لم تتم الاستفادة من العامل بالعمل عن بعد يمنح أيا من الإجازات المستحقة وفقا لشروطها ومتطلباتها المقرة نظاما».

وفي فلسطين، قررت وزارة التربية والتعليم، أمس السبت بدء العام الدراسي في 16 أغسطس الجاري لمواجهة تداعيات أزمة كورونا على العام الدراسي الماضي. وقال وكيل الوزارة بصري صالح، لإذاعة «صوت فلسطين» الرسمية، إن عودة الطلبة إلى المدارس ستكون وجاهية بناء على قرار من الحكومة الفلسطينية.

من جانبها، تلقت أوغندا، تبرعا يتضمن 300 ألف جرعة من لقاح «سينوفاك» المضاد لـ«كورونا» من الحكومة الصينية، فيما أشار حزب «المؤتمر الوطني الأفريقي» الحاكم في جنوب أفريقيا، إلى دعمه للتحقيقات العلمية في أصول «كورونا»، مضيفا أنه يجب عدم تسييسها.