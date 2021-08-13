عزيز الشافعي يحتفل بتحقيق أغنية «زيها مين» لـ حماقي 7 ملايين مشاهدة

احتفل عزيز الشافعي مؤلف وملحن أغنية «زيها مين»، للمطرب محمد حماقي، عبر حسابه على «فيس بوك»، بتحقيق الأغنية 7 ملايين مشاهدة على يوتيوب، وتصدرها قائمة يوتيوب ميوزك لمدة 7 أيام.

«زيها مين»، هي الأغنية الأولى لمحمد حماقي من ألبوم «يافاتني »، وهي كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع تميم، ومن إنتاج شركة حماقي الجديدة.

وقد لاقت الاغنيه استحسان كبير من جمهور حماقي،والذين اشادوا بها وحققت في اول ايام طرحها مليون مشاهده

وتقول كلمات الأغنية:

حلوة وبتحلي أي مكان وتنوره

والله ما تلاقوا زيها لفوا الدنيا ودوروا

دى جمالها معدى واللى يشوفه بيقدرهوالله ما تلاقوا زيها…زيها مين بتهزروا

تؤمر تتأمر ما هى دى اللى عليها منمر

طبعا حقها تدلع تتبغدد قوى تتمنع

قصاد الغمزة إحنا تلامذة قصاد المشية إحنا الحاشية

ودى السلطانة وتتسلطن نغنى معاها ونتسلطن

قصاد الغمزة احنا تلامذة قصاد المشية إحنا الحاشية

ودى السلطانة وتتسلطن نغنى معاها

ليل يا عين يا ليل يا عين يا ليل

عين يا ليل يا عين يا ليل يا عين

ليل يا عين يا ليل يا عين يا ليل

عين يا ليل يا عين يا ليل يا عين

الورد اتنقى بالواحدة عشان خدها

يا جماعة مش ممكن لأه دى لا قبلها ولا بعدها

مابتدلعشى ما هى دلوعة لوحدها

الرقه يا ناس ربانى ربانى يا ناس بعدها

أنا مش هاتكلم أنا رافع إيدى مسلِّم

القد يا ناس يتدرس منه الغزلان تتعلم

دانا مش هتكلم أنا رافع إيدى مسلم

القد يا ناس يتدرس منه الغزلان تتعلم.