عزيز الشافعي يكشف كواليس أغنية محمد حماقي الجديدة «زيها مين»

كشف الفنان عزيز الشافعي، كواليس أغنية المطرب محمد حماقي الجديدة «زيها مين» أولى أغنيات ألبوم حماقي الجديد، الذي سيطرح بعنوان «يا فاتني» بعد غياب 3 سنوات عن الغناء.

زيها مين لـ محمد حماقي اخترها منذ ما يقرب من عام ونصف

الشافعي، كشف أن أغنية «زيها مين» كانت من بين عدد من الأغنيات التي قدمها للفنان محمد حماقي، منذ عام أثناء جلسة عمل جمعتهم، وأعجب بها حماقي على الفور وقرر تسجيلها وطرحها ضمن ألبومه الجديد.

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ورفض الشافعي، التأكيد خلال حواره مع جمهور محمد حماقي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، على التأكيد على عدد أغنياته الجديدة في ألبوم حماقي، مشيرا إلى أنه قدم له أغنيتين، ولكنه لا يعلم ما هي الأغنيات التي من المقرر طرحها.

محمد حماقي اختار «زيها مين» من بين أغنيتين

أغنية «زيها مين» التي طرحها محمد حماقي منذ ساعات، من كلمات عزيز الشافعي وألحانه، وتوزيع توما، ومن إنتاج شركة «كيه إي» الخاصة بمحمد حماقي، وتقول كلماتها:

حلوة وبتحلي أي مكان وتنوره

والله ما تلاقوا زيها لفوا الدنيا ودوروا

دى جمالها معدى واللى يشوفه بيقدره

والله ما تلاقوا زيها

زيها مين بتهزروا

تؤمر تتأمر ما هى دى اللى عليها منمر

طبعا حقها تدلع تتبغدد قوى تتمنع

قصاد الغمزة إحنا تلامذة قصاد المشية إحنا الحاشية

ودى السلطانة وتتسلطن نغنى معاها ونتسلطن

قصاد الغمزة احنا تلامذة قصاد المشية إحنا الحاشية

ودى السلطانة وتتسلطن نغنى معاها

ليل يا عين يا ليل يا عين يا ليل

عين يا ليل يا عين يا ليل يا عين

ليل يا عين يا ليل يا عين يا ليل

عين يا ليل يا عين يا ليل يا عين

يا عين يا ليل يا يا ليلة

يا ليل يا عين يا ليلة

يا عين يا ليل يا ليلة

يا ليل يا عين يا ليلة

الورد اتنقى بالواحدة عشان خدها

يا جماعة مش ممكن لأه دى لا قبلها ولا بعدها

مابتدلعشى ما هى دلوعة لوحدها

الرقه يا ناس ربانى ربانى يا ناس بعدها

أنا مش هاتكلم أنا رافع إيدى مسلِّم

القد يا ناس يتدرس منه الغزلان تتعلم

دانا مش هتكلم أنا رافع إيدى مسلم

القد يا ناس يتدرس منه الغزلان تتعلم.