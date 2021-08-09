عزيز الشافعي يحتفل بتصدر «زيها مين» لـ حماقي التريند: من حقها تدلع

احتفل عزيز الشافعي مؤلف وملحن أغنية «زيها مين»، للمطرب محمد حماقي تصدرها التريند، حيث كتب عبر «انستجرام»: «طبعا حقها تتدلع ،(زيها مين) تريند رقم 1 على اليوتيوب لليوم الثالث على التوالي».

أغنية «زيها مين» لمحمد حماقي، من كلمات عزيز الشافعي وألحانه، وتوزيع توما، ومن إنتاج شركة «كيه إي» الخاصة بمحمد حماقي

وكان محمد حماقي كشف عن بوستر ألبومه الجديد «يا فاتني» مساء الاثنين الماضي عبر صفحاته على موقعي «فيس بوك» و«انستجرام»، وتبادل عشرات الآلاف من محبيه حول العالم للبوستر على مختلف المنصات الاجتماعية مصحوبا بكلمات إعجاب واشتياق وترقب بالإضافة إلى تعليقات تؤكد ثقتهم في أن اختيارات نجمهم المفضل الذي يسير علي خطوات ثابتة منذ ظهوره

وأكد حمدي بدر مدير أعمال محمد حماقي في بيان صحفي أن أولى أغاني ألبوم «يا فاتني» من المقرر إطلاقها يوم الخميس عبر المنصات الموسيقية الإلكترونية.

وأضاف أن الألبوم يعد أول إنتاجات شركة «Ki records»، وأنه سيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل حول أغاني الألبوم ودور شركة الإنتاج خلال الأيام القليلة القادمة.