ارتفاع حصيلة قتلى إطلاق النار في بليموث الإنجليزية إلى 6 أشخاص

قالت الشرطة البريطانية، أمس الخميس، إن 6 أشخاص بينهم طفل قتلوا بما في ذلك المشتبه به بإطلاق للنار في مدينة بليموث الواقعة جنوب غربي إنجلترا، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.

ووقع الحادث في منطقة «كيام»، مساء أمس الخميس، في حوالي الساعة «06:10 مساء بتوقيت جرينتش-07:10 مساءا بتوقيت القاهرة».

وأوضحت الشرطة في بيان عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أنه عقب حضور رجال الشرطة إلى مكان الحادث، لقيت امرأتان ورجلان مصرعهما في مكان الحادث، كما لقي رجل آخر، يعتقد أنه الجاني، مصرعه في مكان الحادث. ويعتقد أنهم ماتوا جميعاً متأثرين بأعيرة نارية.

وأضافت الشرطة البريطانية، أن امرأة أخرى عولجت في مكان الحادث من إصابات بطلقات نارية، وتوفيت بعد ذلك بوقت قصير في المستشفى، مؤكدة أن الواقعة ليست حادثة تتعلق بالإرهاب.

الشرطة البريطانية: لا يجري البحث عن أي شخص آخر على صلة بإطلاق النار

وأشارت الشرطة البريطانية، إلى أنه تم تطويق المنطقة وأنه لا يجري في الوقت الحالي البحث عن أي شخص آخر على صلة بإطلاق النار.

وكانت الشرطة البريطانية، طلبت في وقت سابق، من السكان عدم نشر أو مشاركة أي لقطات من مكان الحادث عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكانت صحيفة «التليجراف» البريطانية، أشارت في وقت سابق، إلى سقوط عدة قتلى في إطلاق للنار في مدينة «بليموث» جنوب غرب إنجلترا، وأنباء عن مقتل المشتبه به في إطلاق النار.

وكتبت وزيرة الداخلية بريتي باتيل، على «تويتر»، أن الحادث في بليموث صادم وأنها تحدثت لرئيس الشرطة وقدمت دعمها الكامل، مضيفة: «أحث الجميع على التزام الهدوء واتباع تعليمات الشرطة والسماح لخدمات الطوارئ بمتابعة وظائفها».

من جانبها، أشارت شاهدة عيان تدعى شارون، إلى أن ما حدث كان مروعا ومحزنا للغاية، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

بدوره، وصف زعيم حزب العمال البريطاني، السير كير ستارمر، الحادث الأحداث بأن صادمة، وقال: «أفكاري مع عائلات وجيران أولئك الذين حوصروا في هذا الكابوس»، وفقا لما ذكرته صحيفة «الجارديان» البريطانية.

وأشاد ستارمر، بخدمات الطوارئ البريطانية التي هرعوا إلى موقع الحادث.