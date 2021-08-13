«الأسقفية» تعرض تجربتها في حوار الأديان بمصر أمام 32 قيادة مسيحية إفريقية

عرض الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية، تجربة كنيسته في حوار الأديان بمصر أمام 32 قيادة مسيحية إفريقية ضمن فعاليات مؤتمر مجلس الكنائس الأسقفية الإفريقية الذي تستضيفه كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك.

مطران الأسقفية: الله هو الذي يعطي العدالة الكاملة

واعتبر المطران سامي فوزي في عظة القداس الصباحي، أن الغفران هو أن تطلق الشخص الذي تسبب في إيذائك دون أن يعتذر فأنت تطلقه في يد الله وتترك له العواقب مضيفًا: «الله فقط هو الذي يعطي العدالة الكاملة».

وتابع المطران سامي: «إذا لم تغفر وتطلق الشخص الآخر ستعيش مسجونًا بالمرارة والألم والغضب الذي يكبر داخلك»، مؤكدًا على أن الله يغفر لنا مجانا ولهذا يجب أن نغفر لبعضنا البعض مجانًا.

أما المطران منير حنا رئيس الأساقفة الشرفي للكنيسة الأسقفية بمصر، فقد قدم محاضرة عن حل النزاعات والحوار بين الأديان استعرض فيها تجربة الكنيسة الأسقفية في مصر التي ارتبطت باتفاقية حوار مع الأزهر الشريف وقعها رئيس أساقفة كانتربري عام 2002، لافتًا إلى استمرار الكنيسة في تقديم تلك المبادرات عبر برنامج «معًا من أجل تنمية مصر» الذي استهدف شبابا من المسلمين والأقباط لخلق حوار وتعايش مشترك.

وأكد المطران منير إن إفريقيا كانت مركزًا هامًا للمسيحية المبكرة مثل مدرسة الإسكندرية في اللاهوت، بينما كانت أوروبا تغرق في عصور الظلام، ولعب اللاهوتيون الشرقيون دور التنوير في القرون الأولى، معتبرًا أن حل الصراعات في إفريقيا والحوار بين الأديان قضيتان مختلفتان تمامًا.

مؤتمر الأسقفية

فيما قدم القس البروفيسور جوزيف جالجالو، محاضرة عن التحديات التي تمر بها المسيحية المعاصرة، مؤكدًا على أن الكنائس مطالبة بالتأكيد على سلطة الإنجيل ككلمة الله المقدسة وأوضح جالجالو، إن هناك من يتقبل المسيحية في عصر النيوليبرالية لا للعقيدة ولا الدين بل لبعض المصالح والأسباب الاجتماعية والأغراض التجارية مضيفًا؛ إن مسيحيي اليوم يكثرون الأسئلة ولا يتقبلون ما يقال لهم ببساطة مثل الماضي.

واقترح جالجالو طرقًا لتبسيط وتنمية المعرفة اللاهوتية لاسيما بين الشباب مثل تأسيس أندية لقراءة اللاهوت، فتح مراكز تعليم لاهوتية بشكل نظامي، وإطلاق برامج وأنشطة اجتماعية تتضمن التفاعل والتشجيع.

يحضر جلسات المؤتمر ما يقرب من 30 من المطارنة وزوجاتهم ويمثلون دول مصر وغانا وجنوب السودان وكينيا وبورندى على أن يُختتم المؤتمر في الثامن عشر من أغسطس الجاري.

وتناقش جلسات المؤتمر قضايا اجتماعية وكنسية مثل دور الإعلام في تعضيد خدمة الكنيسة وتسليم وتسلم السلطة الكنسية وعلاقة الكنيسة بالدول التي تخدم فيها، وكذلك دور الكنيسة في بناء السلام ومواجهة الصراعات والسلم الأهلي وغيرها.