رئيس الأسقفية عن مشروع «حياة كريمة»: سيخلق طفرة في الريف المصري

أشاد الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر، بمشروع «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، مؤكّدًا أنَّ هذه المبادرة ستصنع طفرة في ملامح الريف المصري من خلال توفير الحياة الكريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية.

وقال رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر، إنَّ هذا المشروع الذي تبنته الدولة حين دعا إليه الرئيس السيسي في مستهل عام 2019 أدى إلى تحرك المؤسسات والأجهزة لتوحيد الجهود لإطلاق مبادرة وطنية والعمل على تحقيق أهدافها بتوفير حياة كريمة لغير القادرين وتطوير القرى وتوفير كل المرافق والخدمات فى القرى الأكثر احتياجًا وهو ما عرف بمشروع «تطوير الريف المصري»، مضيفًا أنَّ المشروع يضع مصر في فصل جديد من إنجازاتها الضخمة على مر التاريخ.

وأضاف المطران سامي: «لولا سواعد المصريين وجهود الدولة المصرية ومؤسسات المجتمع المدني ما كان ليظهر هذا المشروع للنور»، مؤكّدًا أنَّه ينتصر لحقوق الإنسان وسوف يراه العالم كله.