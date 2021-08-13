جزائري يروي لـ«الوطن» من موقع حرائق الغابات مشاهد الرعب: الوضع كارثي

ألسنة النيران لا تزال مشتعلة تغطي سماء ولاية «تيزي وزو» الجزائرية، ارتفعت حصيلة ضحايا حرائق الغابات في الجزائر إلى 65 ضحية من بينهم 28 عسكريا و37 مدنيا، بحسب ما جاء في التلفزيون الحكومي في خبر عاجل أمس، حيث تشهد الجزائر موجة حارة، لتصل درجات الحرارة إلى 46 درجة مئوية، وأعلن على إثره الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الحداد الوطني لمدة 3 أيام بالبلاد.

حرائق الغابات في الجزائر تحاصر أهالي ولاية تيزي وزو

أظهرت مقاطع فيديو وصور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد مروعة من اشتعال النيران، ووسط محاولات الأهالي إطفاءها، بعد أن حاصرت ألسنة اللهب أهالي ولاية «تيزي وزو»، كان الشاب الجزائري مزيان عبد الكريم من دائرة مشدالة بولاية البويرة القريبة من المنطقة المنكوبة، حاضرًا يقدم المساعدات معهم قدر استطاعته.

حرائق الغابات في الجزائر تلتهم المنازل والحيوانات

حرائق الغابات في الجزائر التي اندلعت منذ 4 أيام في ولاية تيزي وزو، تبعد عن منزل الطالب الجامعي «مزيان» بمسافة قليلة، حيث يلتقون بسكان القبائل عبر المناطق الحدودية بينهم، واصفًا الوضع هناك في حديثه لـ«الوطن»، بأنه منذ مساء الإثنين الماضي اشتعلت النيران والتهمت كثيرا من المنازل، وراح ضحيتها العشرات من الأهالي وأيضا المواشي التي تعتمد أهالي الغابات على تربيتها، وحاول الأهالي في الولايات المجاورة مساعدة ولاية تيزي وزو لإطفاءها بكل السبل المتاحة، بحسب قوله.

الجمعيات الخيرية وأهالي الولايات المجاورة تستنفر لمواجهة حرائق الغابات

استنفرت الجمعيات الخيرية من كل مكان في أنحاء الولايات المجاورة، لإرسال مساعدات لأهالي «تيزي وزو» وتقديم الدعم لهم بمواد غذائية وعلاجية، حيث يصف «مزيان» الوضع هناك حاليا بـ«الكارثي» وجميع المتبرعين والجمعيات الخيرية تتعاون لإطفاء الحريق وعدم انتقالها أو انتشارها بشكل أوسع.

ليلة أمس وصلت طائرات هليكوبتر وتم إخماد أجزاء كبيرة من النيران، وبحسب وصف الشاب القريب من معقل حرائق الغابات، ليست «تيزي وزو» المتضررة وحدها، بل منطقة القبائل في الجزائر بأكملها تضررت، «المنازل تدمرت والمواشي والحيوانات عدد كبير جدا راح في الحريق»، يحاول هو والشباب العبور لولاية تيزي وزو وإلى القرى المشتعلة بالحرائق لتوصيل المساعدات لهم، «نحن في تنقل مستمر معهم عبر النقط الحدودية المتاحة ونحاول توصيل المساعدات لهم من خلالها».

«الجميع في ولاية البويرة القريبة من المنطقة المنكوبة في حالة ترقب خوفا من وصول الحريق لنا»، يستكمل الطالب الجامعي الجزائري حديثه في وصف كارثة حرائق الغابات في الجزائر، لافتا إلى أن الجهود الحالية مستمرة في إخماد النيران المتبقية في بعض المناطق حتى لا تنتقل إلى مساحات أوسع، مع استمرار توصيل المساعدات الغذائية والأدوية العلاجية لأهالي تيزي وزو.