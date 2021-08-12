ضحايا حرائق غابات الجزائر: قصص تحفل بمآسي إنسانية وبطولات

واصلت فرق الحماية المدنية الجزائرية، مدعومة بقوات الجيش ومتطوعين، الأربعاء، جهود إخماد حرائق غابات الجزائر، التي اجتاحت شمالي البلاد، في الوقت الذي ارتفعت فيه حصيلة ضحايا حرائق غابات الجزائر إلى 65 ضحية، بينهم 28 عسكريا و37 مدنيا، أغلبهم بولاية تيزي وزو.

ضحايا حرائق غابات الجزائر

وتحفل قصص الضحايا، التي نقلتها وسائل الإعلام الجزائرية بالمآسي الإنسانية، حيث عثرت السلطات، على سبيل المثال، على ثلاث جثث متفحمة لشابتين تحتضنان والدتهما، وهي القصة التي تفاعل معها مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير.

ومن ناحية أخرى، قدم العديد من الضحايا، وفي مقدمتهم العسكريين، بطولات في مجابهة المخاطر من أجل إنقاذ المدنيين، وقد تمكنت إحدى الكتائب بالفعل، بحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني الجزائرية، من إنقاذ أكثر من 100 مدني من ألسنة النيران.

ضحايا حرائق غابات الجزائر: جرحى بعضهم في حالة حرجة

غير أن ضحايا حرائق غابات الجزائر، ليسوا القتلى فقط بطبيعة الحال، فثمة عشرات من الجرحى أيضا، وبحسب بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، أمس الأربعاء، فقد كان يتواجد 12 عسكريا في حالة حرجة بالمستشفى.

وفيما يتعلق بضحايا حرائق غابات الجزائر أيضا، قال الوزير الأول، وزير المالية الجزائري، أيمن بن عبد الرحمان، إن العدالة ستحاسب كل من اقترف جرائم في حق الشعب الجزائري والغابات.

وأضاف عبد الرحمان، وفقًا لوكالة الأنباء الجزائرية اليوم الخميس: «على الشعب الجزائري أن يطمئن، العدالة ستحاسب كل شخص اقترف جرما في حق الجزائريين والغابات وتسبب في هذه الأفعال الإجرامية»، مشيرا إلى أن وكالة الفضاء الجزائرية أكدت علميا وجود أيادٍ إجرامية تسببت في هذه الحرائق، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وتضامنا مع ضحايا حرائق غابات الجزائر، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الحداد لمدة ثلاثة أيام ابتداء من اليوم الخميس، على إثر استشهاد عدد من المدنيين والعسكريين، جراء حرائق غابات الجزائر التي اجتاحت عددا من الولايات.

ضحايا حرائق غابات الجزائر: الرئاسة تنعى وتوجه خطابا للأمة

وذكر بيان للرئاسة الجزائرية، أوردته وكالة الأنباء الجزائرية: «إنه على إثر استشهاد عدد من المدنيين والعسكريين، جراء الحرائق التي اجتاحت بعض ولايات الوطن، قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إعلان حداد وطني لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من الخميس 12 أغسطس، مع تجميد مؤقت لكل الأنشطة الحكومية والمحلية ماعدا التضامنية منها».

ومن المنتظر أن يوجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خطابا إلى الأمة الجزائرية، مساء اليوم، يتحدث فيه عن ضحايا غابات الجزائر.