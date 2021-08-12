حرائق الغابات في الجزائر.. الحماية المدنية تحاول إخماد 92 حريقا بـ16 ولاية

قالت المديرية العامة للحماية المدنية في الجزائر إن فرقها تعمل حاليًا تعمل على إخماد 92 حريقًا «لا يزال مشتعلًا»، فى 16 ولاية جزائرية، من بينها 37 حريقًا في ولاية تيزي وزو، فيما كشف والي ولاية «المدية»، جهيد موس، للإذاعة الوطنية الجزائرية، عن إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في حرق غابة بلدية الحوضان دائرة تابلاط، حيث تمكنت مصالح الدرك الوطني والجيش الوطني الشعبي الجزائري من توقيف أشخاص يشتبه فى أنهم مشعلى النار فى الغابات بالولاية، حيث تتواصل عملية التحقيق للتأكد من الأمر، بينما أعلن الوزير الأول، أيمن عبدالرحمان، أن الحرائق بفعل فاعل.

وأضاف بيان صادر عن الحماية المدنية في الجزائر، اليوم الخميس، أن الفرق التابعة لها تعمل على إطفاء 15 حريقًا في ولاية الطارف و8 حرائق بولاية جيجل، و11 حريق بولاية بجاية، و4 حرائق بسوق أهراس وحريقين، بولايات البليدة، عنابة، قالمة، سكيكدة، عين الدفلى، الشلف وحريق في كل من أم البواقي، البويرة، تبسة، سطيف وبومرداس.

#الحماية_المدنية وضعية #حرائق_الغابات

تعمل حاليًا فرقنا على إخماد 92 حريقًا عبر 16 ولاية

تيزي وزو 37 حريقًا، الطارف 15، جيجل 08، بجاية 11، سوق أهراس 04، وحريقين، بولايات البليدة، عنابة، قالمة، سكيكدة، عين الدفلى، الشلف وحريق في كل من أم البواقي، البويرة، تبسة، سطيف وبومرداس. pic.twitter.com/N5gPppIXGb — Protection Civile_dz الحماية المدنية الجزائر (@DGPC_CNI) August 12, 2021

من جانبها، نشرت السلطات الجزائرية المزيد من الجنود للمشاركة في إطفاء الحرائق ومساعدة خدمات الطوارئ المنهكة، حيث شارك المواطنون في الولايات الجزائرية المختلفة في إطفاء الحرائق، لكن قوة النيران كانت كبيرة، وفشل الكثير من المواطنين في إنقاذ منازلهم التي وصلتها النيران، حيث أدت موجة الحر، بالإضافة إلى الرياح القوية، إلى تأجيج الحرائق.