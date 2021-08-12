رئيس الجزائر: أوروبا رفضت إرسال طائرات إطفاء لانشغالها بحرائق اليونان وتركيا

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن الدولة تمر بمرحلة صعبة وأليمة في الوقت ذاته، تجسدت في حرائق مهولة مست 17 ولاية، وتركز أكثرها في ولاية تيزي وزو، مؤكدا أنه لم تستجب أي دولة أوروبية لطلبنا بشأن اقتناء طائرات لمواجهة الحرائق في الجزائر لانشغالهم بحرائق اليونان وتركيا.

وجدد الرئيس تعازيه لكل شهداء الواجب من المدنيين العسكريين، واصفا ما حدث في البلاد من حرائق بالكارثة.

صورة الجزائر بالأقمار الصناعية بسبب الحرائق «مهولة»

وأضاف «تبون»، خلال كلمة أذاعتها «سكاي نيوز عريية»: «قوتنا وعزيمتنا لن تنهار في هذه المناسبة وسنتصدى لها»، لافتا إلى أن جزء من هذه الحرائق تسبب فيها الطقس المرتفع للغاية بالبحر الأبيض المتوسط بصفة عامة، لكن أغلبها أيادي إجرامية وفور وقوع كل هذه الحرائق طلب صورة للجزائر من خلال الأقمار الصناعية، معلقا بأن «الصورة مهولة».

أوروبا رفضت طلبنا لاقتناء طائرة لمواجهة الحرائق

وتابع: «الحرائق تمتد من البليدة لعنابة، مرورا بولاية تيزي وزو، وجندنا كل إمكانياتنا البشرية والمادية لمواجهة الحرائق التي لم يعرفها الوطن منذ عشرات السنوات، ولم تستجب أي دولة أوروبية لطلبنا بشأن اقتناء طائرات لمواجهة الحرائق لانشغالهم بحرائق اليونان وتركيا».