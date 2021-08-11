إصابة 4 من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي في بني سويف

أُصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة، مكونة من زوجين وأبنائهما، باشتباه تسمم غذائي، بقرية «الحمام»، التابعة لمركز ناصر شمال بني سويف، اليوم، إثر تناولهم وجبة منزلية فاسدة، وجرى تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم.

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، بوصول «محسن.ر. س»، 25 عامًا، وزوجته «شيماء.ش.ج»، 23 عامًا، وأبنائهما «رؤية، 6 أعوام، ورمضان، عام واحد»، إلى المستشفى التخصصي ببني سويف، مصابين بقيء ومغص واشتباه تسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة فاسدة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام المستشفى، وجرى تعليق محاليل لهم، وحالتهم مستقرة، كما جرى سحب عينة من القيء لتحليلها بمعامل وزارة الصحة.

في سياق آخر، أصيب شخصان في حادث تصادم سيارة ملاكي مع دراجة نارية، أمام موقف «محي الدين» بمدينة بني سويف، وجرى نقلهما لمستشفى بني سويف الجامعي.

وتبين أن المصابين هما: «فارس عابدين محمد، 25 سنة، مقيم قرية دموشيا، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالذارع الأيسر، وطارق عبدالغني محمود، 30 سنة، مصاب اشتباه كسر بالساق اليسرى وجروح و كدمات متفرقة»، وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الحادثين وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وكلفت المهندس الفني بمعاينة الحادث وكتابة تقرير لكشف ملابسات حدوثه.