ألفت عمر تلجأ لـ «الكورتيزون» لتخفيف أعراض كورونا: «تعبانة جدا»

كشفت الفنانة ألفت عمر عن تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس «كورونا»، قبل أيام، وذلك بعد أن جاءت نتيجة المسحة التي أجرتها إيجابية عقب ظهور عدد من الأعراض عليها.

وقالت ألفت في تصريح خاص لـ «الوطن» إنها تشعر بتعب وإرهاق شديد، ولجأت لتعاطي الكورتيزون لتخفيف الآمها، مضيفة: «أنا تعبانة جداً، ادعوا لي تعدي علي خير».

وقف تصوير دور ألفت عمر في «إجازة مفتوحة»

وأضطرت ألفت بالاتفاق مع الجهة المنتجة لمسلسلها الجديد «إجازة مفتوحة» لوقف تصوير دورها لحين تعافيها من الفيروس، وذلك بعد أن بدأت تصوير مشاهدها، قبل أيام، حيث تُجسد شخصية زوجة الفنان مراد مكرم، بحسب الأحداث، وتعمل مُدرسة، وتقع عدد من الأحداث بينها وبين جيرانها.

وأعلنت ألفت مشاركتها في العمل بنشرها لصور لها من داخل كواليسه عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت عليها قائلة: «بسم الله توكلنا على الله، مسلسل اجازة مفتوحة 45 حلقة»، حيث تدور الأحداث في إطار دراما اجتماعية تناقش عددا من القضايا التي تشغل بال المواطن المصري.

ويشارك في بطولة «إجازة مفتوحة» شريف منير، لقاء الخميسي، سميحة أيوب، كريم أبوزيد، هشام إسماعيل، ملك قورة، دنيا ماهر، نورهان، هدي مجد وكوكبة من النجوم، من تأليف أحمد محمود أبوزيد وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

ألفت عمر في «ولاد ناس»

وكانت آخر أعمال ألفت عمر في الدراما التليفزيونية مشاركتها في بطولة مسلسل «ولاد ناس» الذي عُرض في دراما رمضان الماضي، وشارك في بطولته كل من رانيا فريد شوقي، صبري فواز، بيومي فؤاد، إيهاب فهمي، أحمد وفيق، لقاء سويدان، أحمد صيام، معتز هشام، هاجر عفيفي وكوكبة من النجوم، من تأليف وإخراج هاني كمال.