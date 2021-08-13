فيلم الأنس والنمس يتصدر الإيرادات ومش أنا الأخير

تعيش السينما حالة انتعاش بعد طرح عدد من الأفلام السينمائية مؤخرا، حيث تشتعل منافسة حامية بين الفنانين على صدارة شباك التذاكر، والتي حسمها الفنان محمد هنيدي حتى الآن بحفاظه على الصدارة، بإيرادات فيلم الأنس والنمس.

إيرادات فيلم الأنس والنمس

تصدر فيلم الأنس والنمس للفنان محمد هنيدي، شباك التذاكر مساء أمس الخميس، فاحتلت المركز الأول بإيرادات بلغت 3 ملايين و13 ألفا و285 جنيها.

فيلم النمس والأنس من بطولة محمد هنيدي ومنة شلبي وصابرين وعمرو عبد الجليل وسليمان عيد وبيومي فؤاد وعارفة عبد الرسول وشريف دسوقي وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج شريف عرفة.

موسى في المركز الثاني

وحل فيلم موسى للفنان كريم محمود عبد العزيز، في المركز الثاني بإيرادات بلغت مليون و150 ألفا و76 جنيها.

وفيلم موسي هو بطولة كريم محمود عبد العزيز وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد وسارة الشامي وصلاح عبد الله ومحمد جمعة، وعدد آخر من الفنانين وهو من إخراج بيتر ميمي.

العارف في المركز الثالث

أما في المركز الثالث فجاء فيلم العارف للفنان أحمد عز بـ إيرادات بلغت 633 ألفا و829 جنيها.

وفيلم العارف من بطولة أحمد عز وكارمن بصيبص وأحمد فهمي ومحمود حميدة ومصطفى خاطر وأحمد خالد صالح، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب.

البعض لا يذهب للبعض مرتين

وجاء فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين للفنان كريم عبد العزيز في المركز الرابع، بإيرادات بلغت 249 ألفا و743 جنيها.

وفيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين هو بطولة كريم عبد العزيز ودينا الشربيني وماجد الكدواني وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف ومنهم عمرو عبد الجليل ونسرين أمين ومصطفى قمر وشيماء سيف، وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي.

مش أنا يتذيل الإيرادات

فيما جاء في المرتبة الأخيرة فيلم مش أنا لتامر حسني، حيث حقق إيرادات بلغت 174 ألفا و809 جنيهات.

فيلم مش أنا هو بطولة تامر حسني وحلا شيحا وماجد الكدواني، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.