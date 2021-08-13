«دلال عبدالعزيز وجبريل والشرقاوي».. أسبوع من الحداد في الوسط الفني

شهد الوسط الفني خلال الأسبوع الجاري، العديد من الوفيات التي جعلته أسبوع الحداد على العاملين به، بداية من رحيل الفنانة دلال عبدالعزيز السبت الماضي 7 أغسطس، مرورًا بوفاة عبدالله الشرقاوي، بعدها بثلاثة أيام، وأخيرًا وفاة الفنان محمد جبريل، أمس الخميس، ليرفع الوسط الفني شعار الحداد على رحيل 3 من فنانيه.

كورونا يٌلحق دلال عبدالعزيز بسمير غانم

بدأ الأسبوع بخبر أحزن جميع الشعب المصري، وهو وفاة الفنانة القديرة دلال عبدالعزيز، داخل المستشفى، عن عمر ناهز 61 عامًا، نتيجة تليف شديد في الرئة، وصعوبة في التنفس، وذلك إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ومعانتها منه لمدة اقتربت من 100 يوم، وبعد أقل من 3 أشهر على رحيل شريك حياتها «أسطورة الكوميديا» سمير غانم بنفس المرض.

وشيعت جنازة دلال عبدالعزيز من مسجد المشير طنطاوي، في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، بحضور كبار الفنانين والمشاهير، ودفنت بجوار زوجها الراحل سمير غانم في مقابر الأسرة بالوفاء والأمل.

وفاة الممثل المسرحي عبدالله الشرقاوي

واستكمل الوسط الفني استقبال التعازي، برحيل الفنان عبدالله الشرقاوي، الثلاثاء الماضي، أحد نجوم المسرح الجامعي في فترة الثمانينات بجامعة عين شمس، وضمن دفعة الفنانين محمود حميدة، أحمد عبدالعزيز، سامي مغاوري، توفيق عبدالحميد، والمخرج عصام السيد.

وكان عبدالله الشرقاوي ضمن أعضاء فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، وقدما معًا العديد من المسرحيات، مثل «ماراصاد» من إخراج الدكتور محمد عبدالهادي، وكذلك «العسل عسل» و«الكورة جوان» و«سلقط في ملقط».

السرطان يودي بحياة الفنان محمد جبريل

ولحقهم أمس الخميس، الممثل المسرحي والتلفزيوني محمد جبريل، عن عمر ناهز 76 عامًا، بعد معاناة مع سرطان الكبد والبنكرياس والرئة، حسبما أوضحت ابنته «عزة» لـ«الوطن»، ليفارق الحياة فجر الخميس داخل المستشفى.

وذكرت ابنة محمد جبريل، أن العديد من الفنانين تواصلوا معها لتقديم واجب العزاء، على رأسهم الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والفنانة نهال عنبر، ومنير مكرم، وصبري عبدالمنعم، حيث كانت علاقته جيدة بأغلب فنانين جيله.

وشارك «جبريل» في نحو 160 عمل فني، ما بين الأفلام والمسلسلات والمسرح، من بينهم مسلسلات «الرجل والحصان، الرايا البيضاء، ساكن قصادي، محمد رسول الله»، بينما أشهر أعماله في «سوق العصر، شيخ العرب همام، أرض الخوف، كيمو وأنتيمو»، وكان آخر أعماله الدرامية في مسلسل «باب الخلق»، مع النجم الراحل محمود عبدالعزيز.