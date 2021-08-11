اليوم.. محمد هنيدى يحتفل مع جمهوره بنجاح «الإنس والنمس» فى «لايف»

قرر الفنان محمد هنيدي، الاحتفال بنجاح فيلمه الجديد «الإنس والنمس» بعد تصدره إيرادات شباك التذاكر منذ طرحه بدور العرض السينمائي يوم 4 أغسطس الجاري، من خلال الظهور في بث مباشر مساء اليوم عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

محمد هنيدي في بث مباشر للاحتفال بـ«الإنس والنمس»

وكتب الفنان محمد هنيدي عبر حسابه بـ«فيس بوك» بطريقة ساخرة قائلًا: إعلان هام بمناسبة نجاح الإنس والنمس في شبابيك التذاكر، الساعة سبعة أو سبعة ونص إلا خمسة كده بتوقيت بولاق الدكرور هنطلع لايف تاني وعلى المقيمين خارج بولاق مراعاة فروق التوقيت، اسألوا أسئلة هنا عشان نبدأ بيها اللايف.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع «منشور» هنيدي، كما تجاوب مع بعضهم بطريقة ساخرة، حيث طلبت إحدى المتابعات بتأجيل «اللايف» لانشغالها مساء اليوم مع بعض الضيوف، ليرد عليها «هنيدي» بقوله: اتفرجي إنتي والضيوف.

وسأل متابع أخر هنيدي قائلًا: كنت متوقع نجاح الفيلم ولا كنت خايف؟، ليرد عليه «هنيدي» قائلًا: لا خايف إيه؟ ده أنا كنت مرعوب.

16 مليون جنيه إيرادات الفيلم في أسبوع

فيلم «الإنس والنمس» والذي حقق إيرادات تجاوزت 16 مليون جنيه في أسبوع يضم عدد من النجوم منهم: منة شلبي، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، شريف دسوقي، عارفة عبدالرسول، محمود حافظ، سليمان عيد، دنيا ماهر، قصة وإخراج شريف عرفة، سيناريو وحوار كريم حسن بشير.

ويعتمد فيلم «الإنس والنمس» على الأحداث المليئة بالخيال والكوميديا، حيث يجسد محمد هنيدي شخصية تحسين الذي يعمل في بيت الرعب بأحد ملاهي الألعاب الترفيهية ويعيش مع والدته الفنانة عارفة عبدالرسول وشقيقته دنيا ماهر وزوجها محمود حافظ، ويلتقى بفتاة تدعى نيرمين وتجسد دورها منة شلبي ويقع في غرامها ليكتشف بعد ذلك أن هذه الفتاة وأسرتها التي تضم صابرين وبيومي فؤاد وعمرو عبدالجليل من العالم السفلي وليس لهم علاقة بالبشر وتتصاعد الأحداث في إطار كوميدي.