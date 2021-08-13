تعليم بني سويف: تحويل 12 مدرسة ثانوية إلى عسكرية في 6 سنوات

أعلنت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، تحويل مدرسة «الشهيد البطل أحمد محمد أحمد الشناوي الثانوية الصناعية بنين»، بمركز الواسطى إلي مدرسة عسكرية، ليصبح إجمالي عدد المدارس الثانوية التي تم تحويلها إلى عسكرية خلال 6 سنوات، 12 مدرسة على مستوى المحافظة.

تحويل مدرسة الشهيد أحمد الشناوي الصناعية بالواسطى إلى مدرسة عسكرية

وأشارت وكيل تعليم بني سويف، في بيان لها، اليوم، إلى جولتها داخل المدرسة بحضور رئيس مجلس الأمناء بالواسطى، ومدير إدارة التعليم الفني بالمديرية، ومدير التعليم الفني بإدارة الواسطى ومدير مدرسة.

وأكدت على تطبيق قواعد الانضباط وتحسين السلوكيات وتأكيد شعور الانتماء والولاء للوطن وتكوين شخصية المواطن الصالح التي تعد من أهم أهداف وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى قيام معلمات المدرسة بالتجهيزات الخاصة بأنفسهم داخل المدرسة لاستقبال العام الدراسي الجديد في صورته العسكرية الجديدة.

تعليم بني سويف: الموافقة على فتح 3 فصول خدمات للثانوي العام

وفى سياق آخر، أعلنت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف، عن عقدها اجتماعاً مع لجنة فصول الخدمات بالتعليم الثانوي والمعنيين من التربية والتعليم، وذلك استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور وحرصا على مصلحة الطلاب.

واشارت وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن اللجنة وافقت على فتح ثلاثة فصول خدمات بثلاث إدارات تعليمية في مدارس «فاطمة الزهراء الثانوية بنات بإدارة ببا التعليمية، انفسط الثانوية بإدارة الواسطى التعليمية، ومدرسة اهناسيا الثانوية بنات بإدارة اهناسيا التعليمية»، وسيتم استقبال ملفات التقديم دون تحديد حد أدنى للمجموع.