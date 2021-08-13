القوات المسلحة تهنئ أبنائها الحاصلين على ميداليات فى الأولمبياد «صور»

استقبلت القوات المسلحة اللاعبة فريال أشرف عبد العزيز التابعة لجهاز الرياضة للقوات المسلحة استقبالاً حافلاً عقب وصولها إلى مصر، بعد مشاركتها المتألقة فى دورة الألعاب الأوليمبية «طوكيو 2020»، والتى توجت خلالها بالمركز الأول والميدالية الذهبية بدورة الألعاب الأوليمبية «طوكيو 2020»، ضمن منافسات رياضة الكاراتيه ميزان «+ 61 كيلوجرام»، وذلك فى إطار الرعاية التى توليها القيادة العامة للقوات المسلحة لأبنائها من الأبطال الرياضيين.

وقدمت القوات المسلحة التهنئة للاعبة على أداءها المشرف باعتبارها سفيرة للشباب المصرى فى هذا المحفل الدولى.

كما قدمت القوات المسلحة التهنئة للاعب محمد إبراهيم السيد «كيشو»، أحد أبناء المؤسسة العسكرية لحصوله على المركز الثالث والميدالية البرونزية ضمن منافسات رياضة المصارعة الرومانية ميزان «76 كيلوجرام»، فى نفس البطولة وسط إشادة كافة الأوساط الرياضية العالمية بهذا الإنجاز العظيم الذى رسم البسمة على وجوه الشعب المصرى لترفع بذلك القوات المسلحة أرصدتها فى الإنجازات التى تتحقق على أرض الواقع بمختلف الألعاب الرياضية .

يشار إلى أن هذا الإنجاز يأتى نتيجة للتعاون المثمر والتنسيق المستمر مع وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية المصرية والاتحادات الرياضية المصرية لخلق كوادر رياضية يتم تأهيلها وفقاً لأسس علمية مدروسة ومناهج تدريبية متطورة تحت الرعاية الشاملة من القيادة العامة للقوات المسلحة لحصد البطولات بكافة المحافل الأوليمبية.