رامز جلال ليس غاضبا بعد رفع «أحمد نوتردام» من السينمات

كشف مصدر مقرب من رامز جلال، عن أن الفنان ليس غاضبا من رفع فيلمه الأخير «أحمد نوتردام» من دور العرض السينمائي، الأربعاء الماضي، قائلا إن الفيلم استمر لمدة جيدة في السينمات منذ مايو الماضي، كما حقق إيرادات مرضية قاربت الـ 20 مليون جنيه خلال تلك الفترة.

«أحمد نوتردام» البطولة المطلقة التاسعة في مسيرة رامز جلال

ويعتبر فيلم «أحمد نوتردام» هو البطولة المطلقة التاسعة في مسيرة رامز جلال السينمائية، التي بدأها بفيلم «أحلام الفتي الطايش» في 2007، وفي العام التالي قدم «شبه منحرف»، ثم «حد سامع حاجة» في 2009، ليغيب عامين ويعود بـ «غش زوجية» في 2012، وقدم بعد ذلك على التوالي «مراتي وزوجتي»، «كنغر حبنا»، «رغدة متوحشة» و«سبع البرومبة» في 2019.

ويأتي فيلم «أحمد نوتردام» في المركز الثالث في قائمة أعلى أفلام رامز جلال تحقيقيا للإيرادات، وذلك بعد فيلم «سبع البرمبة» الذي حقق 35 مليون جنيه خلال 11 أسبوعا في السينمات، عام 2019، وفي المركز الثاني جاء فيلم «رغدة متوحشة» الذي حقق في عام 2018 إيرادات قدرت بـ 20.5 مليون جنيه، واستمر لمدة 20 أسبوعا في دور العرض السينمائي.

ونجح فيلم «أحمد نوتردام» في تصدر قائمة الإيرادات في الأسابيع الأولى لطرحه في السينمات، ولكن مع طرح أفلام جديدة بدأت الإيرادات في التأثر شيئا فشيئا، ليترفع رفعه من السينمات بعد 13 أسبوعا من العرض، ليكون أطول فيلم استمر في العرض خلال تلك الفترة التي شهدت رفع أكثر من فيلم كان من بينهم «ماما حامل»، بالإضافة إلى «ديدو» و«ثانية واحدة» اللذان طرحا في نفس التوقيت خلال موسم عيد الفطر.

إيرادات فيلم «أحمد نوتردام» بطولة رامز جلال

وارتفعت إيرادات فيلم «أحمد نوتردام» لتصل إلى 19 مليونا و393 ألف جنيه، خلال 13 أسبوعا، ولكن لم يحقق في آخر أيامه بدور العرض سوى 525 جنيها، وفقا للتقرير الصادر عن شركة «دولار فيلم» للتوزيع.