إجراءات حاسمة من «تنظيم الاتصالات» لدعم حقوق المستخدمين في مصر

قرر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات اتخاذ عدد من الإجراءات لدعم منظومة حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات في مصر، حيث قرر الجهاز مضاعفة الطاقة الاستيعابية لمركز تلقي شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات (155)، ليعمل على مدارالأسبوع، ما لا يقل عن أربع عشرة ساعة يوميا، يتلقى فيها الجهاز شكاوى المستخدمين.

رد ما يقرب من 2 مليون جنيه للعملاء

ورد الجهاز ما يقرب من 2 مليون جنيه للعملاء الذين ثبتت أحقيتهم في هذه المبالغ، والذين تقدموا بشكاواهم تجاه الشركات ومقدمي الخدمات التابعين لها، وذلك منذ بداية العام الجاري وحتى آخر شهر يونيو الماضي، حيث جاءت نسبة المبالغ التي تم ردها وفقًا للمشغلين 65% لشركة أورانج و23% لشركة فودافون و10% لشركة اتصالات و2% لشركة وي، جاء توزيع نسبة المبالغ التي تم ردها وفقًا لنوع الشكوى 68% مكالمات محمول (فاتورة - رصيد)، وبنسبة 19% مطالبات غير صحيحة، وبنسبة 9% اشتراك بخدمات دون رغبة المستخدم، وبنسبة 4% للتجوال.

اهتمام بذوى القدرات الخاصة

وشهدت الفترة الأخيرة اهتماما كبيرا من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بذوي القدرات الخاصة، حيث تم إطلاق مبادرات تساعد في تمكين ذوي القدرات الخاصة من التواصل مع تنظيم الاتصالات لتلقي وحل الشكاوى بلغة الإشارة لذوي الهمم، عبر إجراء مكالمات فيديو من خلال موقع الجهاز على الإنترنت.

من بين أهم الإجراءات التي اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، هو إرسال رسالة نصية من شركات المحمول للمواطنين لتعريفهم بأي مبالغ يتم استقطاعها من الرصيد عند إعادة شحنه، وضرورة إخطار المستخدم من خلال رسالة نصية قصيرة على رقم هاتفه المحمول عند استهلاك 50% و75% و100% من الباقة لتمكين المستخدم من متابعة استهلاكه لمشتري خدمات الإنترنت الثابت.

وكان آخر قرارت الجهاز هو أن تلتزم شركات الإنترنت الثابت بتحديث منظومة إجراءات الاشتراك والإلغاء في الخدمة خلال 7 أيام فقط.