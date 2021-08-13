ما حكم ترك صلاة الجمعة ثلاث مرات بعذر وبدون عذر؟

تشهد محركات البحث، العديد من التساؤلات حول حكم ترك صلاة الجمعة ثلاث مرات، وهل تقبل شهادة تارك الجمعة أم لا؟ وما كفارتها؟، وفى سطور تستعرض «الوطن» الإجابة عن سؤال «حكم ترك صلاة الجمعة لثلاث مرات» من خلال رد عدد من المؤسسات الدينية المعنية ومنها لجنة الفتوى للأزهر الشريف.

حكم ترك صلاة الجمعة ثلاث مرات

وحول حكم ترك صلاة الجمعة ثلاث مرات، تناولت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، هذا الأمر، مؤكدة أنّ صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم، ولا يصح لمسلم ترك صلاة الجمعة إلا لعذر كمرض أو سفر.

واستشهدت لجنة الفتوى بالأزهر بقول الله تعالى في كتابه العزيز: «يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ»، وهي رقم 9 الواردة في سورة الجمعة.

وقد روى الإمام النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «رَوَاحُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ»، متابعًا قوله صلى الله عليه وسلم: "الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ ". «رواه: أبوداود».

حكم ترك صلاة الجمعة بعذر

ومن التساؤلات العديدة الواردة فى هذا الشأن: ما حكم ترك صلاة الجمعة بعذر، حيث أوضحت هذا الأمر لجنة الفتوى بالأزهر بنحو: أنه في حالة وجود عذر كالمرض أو السفر، فإنه يجوز ترك الصلاة طالما هناك ما يمنع ذلك.

وهناك من يسأل عن حكم ترك صلاة الجمعة ثلاث مرات عمدًا، ليغيب بذلك عنصر هام جدًا وهو العذر الوارد سواء مرض أو سفر، حيث جاء في سُنن الترمذي، بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم، قال: « مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ».

حكم ترك صلاة الجمعة بدون عذر

وترك المسلم لصلاة الجمعة ثلاث مرات دون عذر، يعد أمرًا فيه تهاون كثير ومردوده غير محمود، ففي قول للإمام مالك: «من ترك صلاة الجمعة 3 مرات بدون عذر ترد شهادته» أي لا تقبل الشهادة منه، وقد دلل بعض العلماء على ذلك بأن ترك صلاة الجمعة 3 مرات دون عذر يدل أنّ الشخص بدأ يرتكب معاصي وسيئات عظيمة.

وفي سياق حكم ترك صلاة الجمعة ثلاث مرات، وكذلك حكم ترك صلاة الجمعة بعذر، يمكن الاستعانة بما ما رواه الإمام النسائي أنّ النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال: «رَوَاحُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ»، متابعا قول النبي: «الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ». «رواه: أبوداود».