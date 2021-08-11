وزيرا السياحة والبيئة يبحثان آليات تنفيذ مشروع «التجلي الأعظم» بسانت كاترين

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالسياحة البيئية، حيث تابعا مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، وناقشا الإجراءات الخاصة بسبل تنشيط السياحة البيئية، والحفاظ على التنوع البيولوجي.

جاء ذلك بحضور الدكتور منير نعمة الله، الخبير البيئي، والمهندس مصطفى منير المستشار الفني لوزير الإسكان، وعدد من قيادات الوزارتين، لمناقشة والاتفاق حول رؤية متكاملة لعملية إنشاء والتسويق للنزل البيئي بسانت كاترين، بهدف تطوير السياحة البيئية وخدمات الزوار بالمنطقة والترويج لها كمقصد للسياحة العالمية.

وأكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، ضرورة تطوير ورفع كفاءة الفنادق الموجودة حاليًا بمدينة سانت كاترين، مع الالتزام بالمعايير البيئية والهوية التراثية للمدينة، أما الفنادق التي ستُقام فيجب أن تكون ذات طراز معماري غير تقليدي يعكس الهوية المميزة والمتفردة والمتنوعة للمدينة، عن طريق استخدام مواد بناء مناسبة وملائمة للبيئة المحيطة، وبحيث لا يتخطى ارتفاعها دور أرضي ودور أول فقط مع مراجعة الطابع التراثي والبيئى لها، لاسيما أن مدينة سانت كاترين ذات طابع روحاني وثقافي وطبيعي مميز وملتقى للأديان.

وأضاف وزير السياحة والآثار، أن الوزارة تعمل دائمًا على دعم وتشجيع السياحة البيئية المسؤولة والمستدامة، والتي تهدف إلى الحفاظ على البيئة ودمج المجتمعات المحلية، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية الجديدة للسياحة، مؤكدًا أن مصر تتمتع بتنوع فريد في منتجاتها السياحية، ولديها مزج بين هذه الأنواع والأنماط السياحية المختلفة، ما يجعل من زيارتها تجربة فريدة واستثنائية يعيشها السائح.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الاجتماع يهدف إلى بحث ومناقشة عملية إنشاء النزل البيئي بمنطقة سانت كاترين، وسبل التسويق وآليات الإدارة، وذلك وفق اشتراطات وضوابط محددة تسهم في توفير جميع الخدمات السياحية والترفيهية للزوار، مع الحفاظ على الطابع البيئي والهوية البصرية المميزة لمدينة سانت كاترين، وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية لتطوير مدينة سانت كاترين من خلال تنفيذ مشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام.

وأكدت وزيرة البيئة، ضرورة مراعاة نوعية ومتطلبات سياح وزوار المنطقة ومراعاة الأبعاد البيئية والاجتماعية، والحفاظ على الخصائص الطبيعية والثقافية والطابع الأثري والروحاني لمنطقة سانت كاترين، والاعتماد على استخدام المكونات الطبيعية المحلية في تطوير المدينة، بما يتناسب مع طبيعة المنطقة والمشاركة الفعالة للمجتمع المحلي، ومراعاة قدرة المرافق والبنية التحتية اللازمة على استيعاب أعداد السائحين المتزايدة لتوفير تجربة سياحية بيئية متميزة ولها قيمتها على المستوى العالمي.

واتفق الحضور على ضرورة الحفاظ على طبيعة المكان، والبدء في الترويج للمشروع خلال الثلاث أشهر المقبلة للتسويق للمنطقة سياحيا، وما تنعم به من تراث طبيعي وأثري وبيئي وفق رؤية متكاملة تعرض كافة النواحي الروحية والبيئية والثقافية.