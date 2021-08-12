«أبو علي»: عودة الرحلات الروسية دفعة قوية لتنشيط السياحة بالغردقة

أكد رجل الأعمال، كامل أبوعلي، رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، أن عودة السياحة الروسية للمنتجعات والمنشآت الفندقية بالغردقة وشرم الشيخ، تمثل دفعة قوية لتنشيط السياحة ودعم القطاع السياحى في الوصول إلي المعدلات الطبيعية، خاصةً وأن السوق الروسي يُعد من أهم الأسواق السياحية في البحر الأحمر، بجانب السوقين الألماني والإنجليزي.

«أبو علي»: رفع كفاءة الفنادق والمنتجعات السياحية

وأشار «أبو علي»، فى تصريحات صحفية له اليوم الخميس، إلى أن جمعية الاستثمار السياحي استعدت جيداً، بالتنسيق مع غرفة المنشآت الفندقية، لاستقبال السياحة الروسية من جديد، بعد توقف استمر قرابة 6 سنوات، وأضاف أن الفنادق والمنتجعات السياحية قامت برفع كفاءتها، وتدريب العاملين بالمنشآت السياحية، وتنظيم دورات تدريبية، مع تطعيم كافة العاملين بالمنشآت السياحية، وكذلك الحرص والتشديد على أهمية الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والعمل على توفيرها بشكل كبير.

تذليل أي عقبات لعودة الحركة السياحية إلى معدلاتها الطبيعية

وتابع رئيس جمعية الاستثمار السياحي أن الأجهزة التنفيذية في البحر الأحمر كانت على قدر كبير من المسئولية في الحرص على تطوير شوارع الغردقة، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتحسين الصورة الذهنية والبصرية، من خلال أعمال التطوير، خاصةً طريق مطار الغردقة، مشيداُ بجهود اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، الذي يعمل جاهداً على دعم قطاع السياحة، وتذليل كل العقبات، من أجل عودة الحركة السياحية إلى معدلاتها الطبيعية، وحرصه على أن يقوم بنفسه باستقبال أول رحلة طيران قادمة من موسكو، وأول فوج سياحي روسي يصل مطار الغردقة، وتنظيم احتفالية تليق بالغردقة، ترحيباً بعودة السياحة الروسية.

واستقبل مطار الغردقة، في وقت سابق هذا الأسبوع، أولى الرحلات السياحية القادمة من روسيا بالورود والهدايا التذكارية، وجرى تقليد رش الطائرة بالمياه، وكان في استقبال الطائرة محافظ البحر الأحمر، وسلطات مطار الغردقة الدولي، وعدد من مسؤولي وزارة السياحة، وفريق من العلاقات العامة بالمطار، الذين استقبلوا الركاب بالورود والترحاب، كما تم تنظيم حفل موسيقي في استقبالهم بصالات الوصول.