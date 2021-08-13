واقعة غيرت حياته.. عادل الفار: «بطلت حشيش وتقربت إلى الله من وقتها»

يرقد الفنان عادل الفار في العناية المركزة بعد إصابته بغيبوبة تطلبت نقله بشكل عاجل إلى المستشفى لتلقي العلاج، وشهدت الحالة الصحية له تحسن بشكل نسبي بعد استعادته للوعي، بينما لن تستقر حالته بشكل كامل للخروج من العناية المركزة.

عادل الفار يكشف الواقعة السبب في ابتعاده عن المخدرات

ويعتبر عادل الفار من الفنانين المثيرين للجدل بسبب تصريحاته الجريئة والصريحة في كثير من الأحيان، حيث تحدث عن تجربته مع المخدرات بالإضافة إلى علاقته مع الله، وذلك خلال استضافته في ندوة لـ «الوطن»، في فبراير الماضي.

وقال «الفار» إنه كان يشرب مخدرات في فترة من حياته، ولكنه أقلع تماما حتى عن شرب السجائر، بسبب موقف تعرض له، «كنت بشرب حشيش أنا وواحد صاحبي واقترح عليا ننزل نجيب بيرة، واحنا راجعين كنا مسطولين قابلنا بوكس شرطة، فتشنا ولقى معايا سجارة حشيش ملفوفة رحت القسم لحد الفجر، وتم تحويلي إلى النيابة، ولكن طلعت منها ومن ساعتها بطلت أشرب خالص».

عادل الفار في ندوة بـ «الوطن»

وروى المونولجيست أنه تاب بعد تلك الواقعة، وبدأ التقرب إلى الله وصلاة جميع الفروض منذ 4 أعوام، مؤكدا أنه يشعر بمزيد من الراحة والطمأنينة أكثر.

ولم تكن الأزمة الصحية الحالية هي الأولى التي عانى منها الفنان، حيث سبق وتم حجزه في العناية المركزة لمدة 15 يوما بسبب غيبوبة كبدية، وقال بعد خروجه من تلك الأزمة، إن الفنان رامز جلال وشقيقه ياسر جلال من «أجدع» الأشخاص في الوسط الفني على حد تعبيره، بسبب وقوفهما بجانبه خلال أزمة مرضه.

وقال الفار: «كلمني مدير أعمال رامز جلال وقالي لازم أشوفك ضروري ووجدت أرسل لي ظرف في فلوس كان حوالي ألفين جنيه، وظرف ثاني من ياسر، وحاولت مخدش الفلوس ولكن مدير أعماله صمم، وحاولت إعادة الفلوس ولكنه رفض وقالي أنت خيرك علينا، فهو من الناس الحلوة المحترمة».