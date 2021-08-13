نتيجة تنسيق رياض الأطفال في الإسماعيلية 2021

أعلن طه عجلان، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، عن نتيجة المرحلة الأولي من رياض الأطفال KG1 بالأسماء، عبر الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، التي نشرت أسماء الطلاب وتوزيعهم علي المدارس المختلفة الرسمية لغات والمتميزة لغات.

بدء استكمال الأوراق الثلاثاء المقبل

وقال عبدالله سليم، مدير إدارة المدارس الرسمية بالمديرية، إنه من المفترض أن يبدأ أولياء الأمور في استكمال أوراق الطلبة بدءًا من الثلاثاء المقبل وحتى 10 أيام، وقالت مصادر مسؤولة بمديرية تعليم الإسماعيلية إن إدراج اسم الطفل لا يعني بالضرورة قبول أوراقه.

اجتياز المقابلة ودفع المصاريف شرط لقبول الأوراق

وأضافت المصادر أنه لا بد من حضور الطفل وولي الأمر واجتياز المقابلة الشخصية واستكمال الأوراق المتبقية ودفع المصروفات مشيرًا إلى أن الثلاثاء المقبل أول أيام العمل في تلقي باقي الأوراق.

وتقدم أولياء الأمور منذ شهر بأوراق أبنائهم إلكترونيًا لتسجيلهم بالمرحلة الأولي من رياض الأطفال KG1.

في سياق آخر، بدأت الأنشطة الصيفية الخاصة بطلاب المراحل التعليمة بالتعاون بين تعليم الإسماعيلية وهيئة قناة السويس بنادى الجولف الاجتماعي، وافتتح وكيل تعليم الاسماعيلية طه عجلان الانشطة، تنفيذًا لتعليمات الدكتور طارق شوفي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء شريف بشارة محافظ الاسماعيلية.

ويشارك في الأنشطة طلاب المراحل التعليمية المختلفة في مجالات التربية الرياضية والموسيقية والفنية والنفسية والمكتبات والاقتصاد المنزلي واللغة العربية والتربية الدينية.

وقال طه عجلان إن فكرة إقامة الأنشطة خارج المدارس يهدف إلي زيادة إبداع الطلاب وتغيير المكان من داخل المدرسة إلي الأندية ليصبحوا وسط المسطحات خضراء إضافة إلي اكتساب وتبادل الخبرات.