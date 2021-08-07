نتيجة تنسيق رياض الأطفال للمدارس الرسمية لغات 2021 بالدقهلية

أعلنت إدارة المدارس الرسمية للغات، بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية، تنسيق المستوى الأول لرياض الأطفال للعام الدراسي 2021 /2022، ونبهت على أولياء أمور الأطفال المقبولين في المدارس التوجه إلى المدرسة المقبول فيها أطفالهم ومعهم الطفل لإجراء المقابلة.

وأكدت إدارة المدارس الرسمية اللغات بالدقهلية، أن إدراج اسم الطفل لا يعني القبول، إذ لابد من اجتياز المقابلة واستكمال الملف، وتقديم الأوراق الثبوتية واستكمال الملفات، ودفع المصروفات خلال 10 أيام، تبدأ من غد الأحد حتى 22 أغسطس الجاري، وإلا سيتم استبعاد الأطفال طبقًا للقرار الوزاري 285 لسنة 2014.

ونبهت إدارة المدارس، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، على جميع أولياء الأمور أخذ جميع الإجراءات الاحترازية لمحاربة فيروس كورونا، وارتداء الماسكات الواقية.

ويتبع إدارة المدارس الرسمية اللغات بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية، 44 مدرسة، وتم اعتماد السن المناسب للالتحاق بكل مدرسة من المدارس حسب أعداد المتقدمين والأعداد المتاحة بكل مدرس، وهذه المدارس هي (فخر الدقهلية رياض اطفال التجريبية لغات، واللغات التجريبية الفرنسية رياض أطفال، والفردوس المتميزة رياض أطفال التجريبية لغات، وناصر الرسمية للغات رياض أطفال ریاض أطفال، والمنصورة المتميزة للغات 2، وعبد الفتاح السيسي للغات، ورياض أطفال حافظ عنان الرسمية للغات، وروضة أطفال منية محلة دمنة الرسمية للغات، ومدرسة أجا الرسمية للغات رياض أطفال، وقرموط البهو الرسمية للغات، ورياض أطفال الشهيد أحمد إبراهيم موافي المتميزة للغات، ورياض اطفال طلخا المتميزة لغات 2، ورياض أطفال الشهيد المستشار هشام بركات الرسمية للغات، ورياض أطفال أبو بكر الصديق الرسمية للغات ببطرة، وبلقاس الرسمية المتميزة للغات، ومنشأة بسنديلة الرسمية للغات، وروضة شربين الرسمية المتميزة لغات، والدكتور عبدالفتاح عطاالله الرسمية لغات).

وتضم قائمة المدارس أيضًا (السنبلاوين الرسمية المتميزة للغات، وروضة السنبلاوين الرسمية لغات، واللواء عبد العاطي الرسمية للغات بالمقاطعة، ورياض أطفال تمي الأمديد الرسمية المتميزة للغات، ورياض أطفال أبو داود الرسمية للغات، وروضة أطفال دقادوس الرسمية للغات، وروضة أطفال أبو المحاسن سنجاب التجريبية للفك بميت محسن، وروضة أطفال محمود العناني الرسمية للغات، وروضة عبد الفتاح سالم الرسمية للغات، وروضة أطفال محمود فرج البنوي التجريبية للغات بأتميدة، ودكرنس الرسمية لغات رياض أطفال، وسلم مدين رياض أطفال كفر الباز الرسمية للغات، وكفر الزهايرة الرسمية لغات، والحاجة ثناء مصطفى عبد الكريم الرسمية لغات، والشهيد محمد محمود أحمد المتولي، وصلاح سالم للغات نبيه محمود شتا للغات، وأحمد الحفنى لغات، ومجمع بني عبيد الرسمية للغات، ورياض أطفال الشيخ على حسن عبدالوهاب الرسمية للغات، والجمالية الرسمية للغات، والمنزلة الرسمية للغات، ومحمد محمد عوف الرسمية لغات، والمطرية الرسمية للغات).