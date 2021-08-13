مدير أمن القليوبية يعتمد حركة رؤساء وحدات المرور

اعتمد اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية حركة تنقلات رؤساء وحدات المرور بمراكز ومدن القليوبية، والتي أعدها اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية.

«عطية» لمرور بنها و«بشير» لشبرا الخيمة

وشملت الحركة نقل المقدم مصطفى عطية رئيسا لوحدة مرور بنها والمقدم سعيد عبد الحليم، لأقسام التراخيص ببنها، و«وليد بشير»/ لوحدة مرور شبرا الخيمة، والرائد محمود عيلة، لصالة تسيير بنها، و«ربيع صلاح»، لوحدة مرور العرب بالخانكة، و«محمد السيسي»، لوحدة مرور العبور.

دويدار مديرا عاما للتراخيص والشئون القانونية

كما شملت الحركة النقباء «محمد صلاح، لصالة قيادة بنها، ومحمد شداد لصالة فحص بنها، وأمين أبوزيد لوحدة فحص العرب بالخانكة، وأحمد عبد الباقى لمرور طوخ، ومحمد محروس لشبين القناطر، وحاتم عبد الستار لمرور قليوب، وهانى حمدى لمرور القناطر الخيرية، وإبراهيم حسن لوحدة فحص شبرا الخيمة»، وجرى تكليف النقيب مسعد مجاهد رئيساً لوحدة مرور الخانكة والمقدم سعيد دويدار مدير عام تراخيص والشؤون القانونية بالإدارة.

كان مدير أمن القليوبية، اعتمد في وقت سابق حركة تنقلات إدارة البحث الجنائي لتجديد الدماء في عدد من أقسام ومراكز القليوبية من مأموري الأقسام والمراكز ورؤساء المباحث وشملت تعيين العقيد محمد السايح رئيسا لمباحث القليوبية والمقدم أمير الكومي رئيسا لمباحث قسم ثان بنها والعميد حازم عفت مامورا لمركز شرطة والعميد انور حشيش مامورا للقناطر الخيرية وعددا اخر من القيادات في مختلف المستويات بالمديرية والاقسام وافرع البحث الجنائي.