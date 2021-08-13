«السكر ارتفع جدا».. نقل الفنان مجدى صبحى إلى المستشفى

نقل الفنان مجدي صبحي شقيق الفنان محمد صبحى إلى المستشفى، مساء أمس الخميس، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة.

وقال صبحي في تصريح خاص لـ«الوطن»: «إمبارح تعبت جدًا نسبة السكر عندي عليت بشكل مرتفع للغاية، وكان لازم يتم نقلي للمستشفى ومن المفترض أن أتواجد في المستشفى لمدة ثلاثة أيام أو أربعة لحد ما نسبة السكر تتظبط».

وطلب من الجمهور الدعاء له قائلًا: «بطلب من كل الناس اللي بيحبوني إنهم يدعولي أن أعدى الأزمة دى على خير إن شاء الله».