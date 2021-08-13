نجوم الفن يغيبون عن جنازة محمد جبريل

شهدت جنازة الفنان الراحل محمد جبريل، غياب نجوم الوسط الفني بعد انطلاقها من مسجد أنس بن مالك بمدينة حلوان، اليوم الجمعة.

وشيع الجثمان أسرة الفنان الراحل وعدد من أصدقائه المقربين، فيما لم يحضر أحد من نجوم الوسط الفني، ومن المقرر أن يواري جثمان جبريل الثرى بمقابر العائلة بالمنطقة نفسها.

وكانت أسرة محمد جبريل قررت تغيير مكان الجنازة من مسجد التوفيق إلي مسجد أنس بن مالك، صباح اليوم الجمعة، لقربه من المقابر، وفقاً لما أعلنته ابنته عزة.

رحلة محمد جبريل مع مرض السرطان

وغيب الموت الفنان الراحل محمد جبريل، أمس الخميس، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 60 عامًا. وكان الفقيد اكتشف إصابته بمرض السرطان في وقت متأخر، وظل يعاني منه إلى أن وافته المنية، أمس.

وكشف محمد جبريل تفاصيل حالته الصحية قبل وفاته عبر صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك»، حيث أكد اكتشافه وجود سرطان في الكبد منتقل من منطقة البنكرياس، ولكنه انتشر في جسده، بحسب قوله، حيث دعا المولى عز وجل بأن يشفيه من هذه المحنة الصحية ويعود سالماً معافى كما كان.

أعمال محمد جبريل في الدراما التليفزيونية

وابتعد الفنان الراحل محمد جبريل عن الفن منذ عام 2012، وتحديداً منذ مشاركته في بطولة مسلسل «باب الخلق» أمام الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، إلا أن أدواره ظلت بصمة راسخة في أذهان جمهوره، بخاصة في الدراما التليفزيونية التي قدم فيها عدداً من المسلسلات، أبرزها «شيخ العرب همام، بابا نور، أكتوبر الآخر، فرح العمدة، ناصر، اختطاف، حد السكين، وآيات وحكايات».