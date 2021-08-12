سرطان الكبد سبب وفاة الفنان محمد جبريل

خيم الحزن على الوسط الفني، قبل قليل، بعد وفاة الفنان محمد جبريل، حيث رحل عن عالمنا مساء اليوم الخميس، عن عمرٍ ناهز 76 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وروى الفنان محمد جبريل، حكايته مع المرض، قبل وفاته بأيامٍ قليلة، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «تحولت الفحوصات من قسطرة ودعامات إلى أمراض وسرطانات وأثبتت التحليلات بالمسح الذرى على كل الجسم وجود سرطان في الكبد منقول من البنكرياس وانتشر، وهناك آراء بأنه يمكن تحجيمه بالكيماوي وأراه ابتلاءً خيرٍ من الله للقاء الله مبطونًا، جعلنا الله من الشهداء، سبحان الله ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال، وأصبحت منهك القوى فيا ليتنى اغتنمت خمس قبل خمس».

محمد جبريل قبل وفاته: يا ليتنى اغتنمت خمس قبل خمس

وأضاف محمد جبريل، قائلًا: «الحياة قبل الموت على المسلم استغلال حياته على هذه الأرض في أعمال الخير التي من شأنها تقريبه من الله تعالى قبل أن يموت ويصبح في قبره وحيداً لا يفيده سوى عمله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا ماتَ الرجلُ انقطعَ عملُهُ إلَّا من ثلاثٍ ولدٍ صالحٍ يدعو لَهُ أو صدقةٍ جاريةٍ أو علمٍ يُنتَفعُ بِهِ) والصدقة الجارية هي العمل الصالح للإنسان».

وأوضح أنّ «الصحة قبل المرض الصحة من نعم الله تعالى على عباده وهي مكسب وغنيمة لكلّ من استغلها في أداء العبادات والتقرب إلى الله سبحانه ببذل النفس للجهاد في سبيل إحقاق الحق ورفع كلمة الله ورسوله ومساعدة المرضى والعاجزين والعمل الشريف».