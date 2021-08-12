ابنة محمد جبريل تكشف اللحظات الأخيرة في حياته: فوجئنا بإصابته بالسرطان

كشفت ابنة الفنان محمد جبريل، عن سبب وفاة والدها، الذي فارق الحياة اليوم الخميس، عن عمر ناهز 76 عامًا، بعد صراع مع المرض، حيث أوضحت «عزة» في حديثها مع «الوطن»، أن والدها كان من المقرر أنه كان يجري عملية تركيب قسطرة على القلب، وبعد دخوله العلميات اكتشف الأطباء أن إنزيمات الكلى والكبد نسبتيهما مرتفعتين.

سبب وفاة الفنان محمد جبريل

وطلب الأطباء من «جبريل» عمل مسح ذري، وهنا فوجئ الفنان الراحل بإصابته بسرطان في الكبد والبنكرياس والرئة منذ أكثر من شهرين ونصف، وأن حالته متأخرة، بحسب ما ذكرته «عزة»، لافتة إلى أنهم فوجئوا بالمرض لأن والدها كان يتحرك بشكل طبيعي ويخرج للشارع: «لحد آخر وقت كان بيروح يصلي في الجامع».

فنانون تواصلوا مع ابنة محمد جبريل لتعزيتها

واستكملت، عضو نقابة المهن التمثيلية، أن والدها الفنان محمد جبريل انتقل إلى مستشفى الزهور بمدينة 6 أكتوبر أمس، وجرى وضعه على جهاز الأكسجين داخل غرفة الرعاية الصحية، إلى أن توفي بعد الفجر، مضيفة أن علاقته كانت جيدة بجميع الفنانين، حيث كان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية على تواصل دائم معه، وكذلك الفنانة نهال عنبر، ومنير مكرم، وصبري عبدالمنعم: «كلهم بيكلموني يعزوني».

الأعمال المفضلة لمحمد جبريل

وعن أحب الأعمال إلى الفنان محمد جبريل، ذكرت «عزة» أنه مسلسل «سوق العصر»، و«الرايا البيضا»، لافتة إلى أن الممثلين المشاركين في العملين حضروا زفافها، وعلى رأسهم الفنان الراحل محمود ياسين، وكمال أبو رية، وسهير المرشدي، والمخرج هاني إسماعيل، وكذلك صديقه الفنان الراحل محمد متولي، مستكملة أن علاقة والدها كانت جيدة مع جميع الفنانين.

«كان كويس إلى أبعد الحدود وبيعمل خير كتير»، بهذه الكلمات وصفت «عزة» حياة والدها الفنان محمد جبريل، مضيفة أن وفاته ودفنه يوم الجمعة دليل على أنه كان شخص خير، مستكملة أن صلاة الجنازة ستخرج من مسجد التوفيق بحلوان، والدفن في مقابر العائلة هناك، على أن يكون العزاء في منزل الفنان الراحل بالشيخ زايد.