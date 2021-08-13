«دلتا كورونا» يضرب 48 مدينة في الصين

كشف مسؤولو الصحة في الصين، اليوم، أن متحور دلتا كورونا شديد العدوى يواصل انتشاره في البلاد، حيث وصل إلى 48 مدينة في 18 مقاطعة، ما أدى إلى إصابة أكثر من 1282 شخصًا كأكبر حصيلة تشهدها الصين منذ أشهر، رغم أنها البلد المنشأ للفيروس.

وأكد مسؤولو الصحة في الصين، أن الإصابات الجديدة لم تظهر في النقاط التي صنفت بأنها نقاط ساخنة للفيروس، وبرروا السبب بالإجراءات الصارمة التي اتخذتها الصين للسيطرة على انتشار متحور دلتا.

متحور دلتا كورونا ظهر في الصين منتصف يوليو

وظهر الانتشار الأخير في الصين لمتحور دلتا كورونا في منتصف الشهر الماضي، وعلى وجه التحديد في مدينة «نانجينج» الشرقية، بعد أن تأكدت إصابة 9 عمال نظافة بالمطار بالفيروس، وقيل إن العدوى انتقلت لهم عبر طائرة روسية، وشرعت السلطات الصينية في معاقبة عشرات المسؤولين المحليين لسوء تعاملهم مع الفيروس وإجراءات الوقاية منه.

وشدد مسؤولو الصحة في الصين، على أنهم سيضعون تفشي دلتا كورونا تحت السيطرة، والذي وصفوه بأسوأ تفش لفيروس كورونا في البلاد منذ شهور، إذ أن معدلات الإصابة الجديدة هي الأعلى على مدار 7 أشهر مضت والتي كانت مسجلة خلال الأسبوع الماضي.

مسؤول المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها: العدوى يمكن السيطرة عليها حتى الآن

بدوره، قال خه تشينجهوا، وهو مسؤول المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، في تصريحات للصحفيين، إنه من بين المدن الـ 48 لم تبلغ 36 مدينة عن أي إصابات جديدة في الأيام الخمسة الماضية على التوالي.

وأضاف «تشينجهوا»، إنه «في هذه الظروف، يمكن السيطرة عمومًا على مخاطر تفشي الفيروس على الصعيد الوطني وهناك خطر ضئيل نسبيًا لحدوث تفشٍ واسع النطاق على المستوى الوطني».

وأبغلت الصين رسميًا عن 99 حالة إصابة بمتحور دلتا اليوم، منها 47 تم انتقالها داخل البلاد أي بين الصينيين، فيما كانت أعلى حصيلة إصابات بدلتا كورونا هي 108 يوم الثلاثاء الماضي، وهي أعلى حصيلة خلال آخر 7 أشهر في الصين التي كانت تسجل صفر إصابات وصفر وفيات بفيروس كورونا.