لو محتاجها ضرورى فى الإجازات.. كيفية استخراج شهادة الميلاد المميكنة

يضطر عدد من المواطنين لعدة أسباب إلى استخراج شهادة ميلاد جديدة لاستخدامها كإثبات شخصية ومستند رسمي في الجهات الحكومية والخاصة، في أيام الإجازات الرسمية، حيث وفر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية إمكانية استخراج شهادة الميلاد المميكنة إلكترونيًا من المنزل، كما يتيح للمواطن استخراجها فى أيام الإجازات أيضًا.

وترصد «الوطن» من خلال هذا التقرير خطوات استخراج شهادة الميلاد المميكنة من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، بنحو:

خطوات استخراج شهادة الميلاد المميكنة

- يتم الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية وتسجيل الدخول من هنا.

- ثم يتم الدخول على الأيقونة الخاصة بوثيقة الميلاد، أو يتم الدخول للينك الخاص بها من هنا.

- يتم اختيار عدد المستفيدين والذي يحدد عدد شهادات الميلاد المطلوب استخراجها، ثم يتم الضغط على «التالي».

- يتم الدخول للصفحة التي يتم كتابة البيانات بها.

- يقوم المستفيد باختيار عدد النسخ المطلوبة من شهادة الميلاد.

- يتم اختيار درجة القرابة لمقدم الطلب، سواء كان الأب أو الأم أو الأخ أو الأخت أو الغبنة والأبنة.

- إدخال الاسم الأول واسم الأب والجد والعائلة.

- إدخال اسم الأم لصاحب مقدم طلب الحصول على وثيقة الميلاد.

- إدخال الرقم القومي الخاص بصاحب شهادة الميلاد المراد استخراجها.

- إدخال البيانات السابقة، يتم الضغط على «موافق على الشروط»، والضغط على التالي.

- لتظهر بعد ذلك صفحة أخرى يتم فيها ملء عدة بيانات وهى: «عنوان مقدم الطلب الذي سيتم تسليم الطلب عليه، رقم الشقة، رقم الدور، رقم المنزل، اسم الشارع، المدينة/ اسم الحي، الرقم البريدي، المحافظة، قسم الشرطة».

ثم يتم الضغط على «التالي» لتسجيل البيانات الخاصة بمقدم الطلب، حتى يتم الحصول شهادة الميلاد المميكنة.