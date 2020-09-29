ري القناطر تقيس تصرف الرياحات لمتابعة ارتفاع منسوب نهر النيل

واصلت إدارة رى القناطر الخيرية بقيادة المهندس أشرف درويش مدير الإدارة، أعمال القياسات اليومية التي تقوم بها الإدارة لأفمام الترع الرئيسية والرياحات وفرعي النيل، وذلك في إطار ضبط المناسيب وتصرفات الأفمام، حيث تم اليوم قياس تصرف الرياح البحيري والرياح الناصرى.

وبدوره أكد المهندس أشرف درويش مدير إدارة رى القناطر الخيرية بالقليوبية، أنه فى إطار الاستعدادت لموسم الأمطار والسيول تقوم الإدارة بمتابعة إجراء صيانة وإصلاح للحفار "كوبيلكو" لدعم منظومة التطهيرات الذاتية بالإدارة وأعمال الطوارئ، إلى جانب استكمال تغيير جنازير لبوابات فم فرع دمياط ليصل إجمالي ما تم تجديده إلي 40 جنزيرا "12 بوابة"

وأضاف "درويش"، أنه يتم متابعة أعمال الصيانة الدورية لجرار "محمد علي"، لسحب الحفارات عند الطوارئ داخل مجري النيل، وأيضا صيانة وتشحيم الوايرات الخاصه بالونش الشرقي لقناطر "أدفينا"، وأيضا متابعة أعمال صيانة وإصلاح للأسوار الحديدية على كورنيش الرياح المنوفى.

وكان درويش، أكد أن ارتفاع منسوب النيل بسبب إمرار التصرفات الزائدة بالنهر لايمثل خطورة مشيرا انه جري إتخاذ كافة الإحتياطات اللازمة لمواجهة اي زيادات متوقعه لمناسيب مياه النيل علي أراضي طرح النهر

أضاف أن الفيضان خير، والأراضي والحدائق مؤمنة ولا إخلاء للمنازل مشيرا ان المناطق المستهدفة برفع الطوارئ وإتخاذ الإحتياطات اللازمة لذلك في أراضي طرح النهر بمناطق جزيرة الشعير وعزبة مسلم وعزبة الأهالي وباسوس حيث جري تفعيل غرفة الطوارئ بين مجلس المدينة وإدارة الري ووزارة الداخلية لمواجهة اي مفاحأت

أوضح انه جري إتخاذ الإجراءات اللازمة للتنبيه علي اصحاب المباني بإتخاذ الإحتياطات اللازمة لحماية المنازل وحظائر المواشي والمخازن والأقفاص السمكية، وكذا أي تشوينات للمحاصيل الزراعية وأي متعلقات يمكن أن تتعرض للتلف نتيجة الغمر بمياه النيل وارتفاع مناسيب مياه النيل أو الفيضان على أراضي طرح النهر دون صدور قرارات بإخلاء هذه الأمكان حتي هذه اللحظة

قال درويش إن ذلك يأتي في إطار الإجراءات الواجب اتخاذها تزامنا مع احتمالية إمرار تصرفات زائدة بنهر النيل خلال الأيام القادمة، وما يتبع ذلك من ارتفاع مناسيب المياه بنهر النيل وحدوث غمر لأراضي طرح النهر المحصورة داخل القطاع المائى، والمتعدى عليها من واضعي اليد بالزراعة أو الردم أو البناء أو الأقفاص السمكية.

أضاف انه تم التنبيه على المواطنين أصحاب المنازل وحظائر المواشى والمخازن والأقفاص السمكية بأراضي طرح النهر والمحصورة داخل القطاع المائي والمتعدى عليها من واضعي اليد، سواء بالزراعة أو البناء أو الأقفاص السمكية بتوخى الحذر.

فيما اصدرت محافظة القليوبية لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء ببنها وكفرشكر وطوخ والقناطر الخيرية وحي غرب شبرا بشام مؤشرات موسم الفيضان هذا العام والتي تشير إلي إمرارا تصرفات زائدة بمجري نهر النيل وما يتبعه من ارتفاع مناسيب المياه في فرعي رشيد ودمياط مما قد يؤدي إلي غمر الأراضي المتعدي عليها داخل القطاع المائي حيث يجري التنسيق لإزالة أي تعديات متبقية بشكل عاجل للحد من التعديات.