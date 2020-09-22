القليوبية ترفع درجة الاستعداد القصوى تحسبا لارتفاع منسوب نهر النيل

عقد عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اجتماعا برؤساء المدن والأحياء ومديرى المديريات ومديرى المرور والحماية المدنية وشرطة المسطحات المائية والأزمات لمتابعة الاستعدادات لموسم الأمطار وارتفاع منسوب نهر النيل.

وأصدر المحافظ توجيهاته الفورية لرؤساء المدن والأحياء بالمتابعة المستمرة لبيارات صرف الأمطار، وأنها مطابقة للمواصفات، حيث تم تشكيل فرق إدارة الأزمة وإعداد قاعدة البيانات من خلال متابعة سيارات الكسح وأماكن تمركزها وطلمبات الشفط وأماكنها وكذلك المعدات والأدوات اللازمة وسيارات الإسعاف وبالوعات الأمطار، وكذلك كيفية التدريب على التعامل مع الأزمات.

جاء الاجتماع بحضور اللواء هشام خشبة السكرتير العام، والمهندس على أبو عقيل السكرتير العام المساعد.

وأكد "الهجان"، خلال الاجتماع، أن المحافظة مستعدة لموسم الشتاء، بوضع خطة لمواجهة هطول الأمطار، إضافة لاحتمالية زيادة مياه نهر النيل، ويوجد سيناريوهات لمواجهة أي زيادة للمياه.

كما شدد المحافظ، على رفع درجة الاستعداد لمواجهة أي أحداث مع الإلتزام باستمرار عمل غرف العمليات والمديريات على مدار الـساعة لتلقي كافة البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية، كذلك تطهير شبكات الصرف الصحى بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق، بالإضافة إلى مراجعة الاستعدادات والتمركزات للتعامل مع السيول والأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف وكافة المجاري المائية وإزالة التعديات عليها والإنتهاء من أعمال الصيانة بكافة محطات الصرف الزراعي، وكذا أعمال تطهير المصارف والترع والمجارى المائية وكذلك مراجعة المبانى الأيلة للسقوط وذات الخطر الداهم واتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير الأمنية اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

وأكد المحافظ، على ضرورة مراجعة المعديات والمراكب النيلية كل في نطاقه ووقف المخالف منها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على وقفها حال قيام الرياح والأمطار، بالإضافة إلى تكثيف أعمال صيانة خطوط الإنارة والشدات الكهربائية ومراجعة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية واتخاذ اللازم نحو أعمال الصيانة بما يضمن الحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وعلى جانب آخر، تم مناقشة مراجعة الطرق والكباري والمزلقانات والتشديد على ضرورة إنارتها، بالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل والهيئة العامة للطرق والكباري وشركة الكهرباء، بالإضافة إلى استنفار جميع المعدات وسيارات شفط المياه واللوادر والجرارات والأطقم العاملة عليها.

وخلال الاجتماع طالب المحافظ بضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ سيناريوهات ونماذج محاكاة لكيفية التعامل مع الأزمات وطرق التغلب عليها بما يضمن تقليل الآثار الناتجة عنها والحد من أخطارها.