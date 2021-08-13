التضامن: توظيف 531 مليون دولار من الأراضي المستردة لتحقيق أهداف حياة كريمة

قال الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، إن مبادرة حياة كريمة عبقرية، واستطاعت أن تلفت نظر الأمم المتحدة وأن تكون من أهم المبادرات والممارسات التنموية في العالم، كما أنها دليل على نجاح الدولة في مواجهة الفساد، مشددًا على أنها أصبحت مشروعًا قوميًا بعدما جرى تحديد مستهدفاتها على أرض الواقع.

58 مليون مواطن مصري يستفيدون من المبادرة

وأضاف «هاشم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، الذي يعرض عبر شاشة «DMC»، من تقديم الإعلامية هبة ماهر، أن 58 مليون مواطن مصري يستفيدون من هذه المبادرة، في ما يزيد عن 40 ألف تابع من نجوع وعزب الجمهورية، لافتًا إلى أنها انطلقت في يناير عام 2019، ثم تحولت إلى مشروع قومي لتطوير الريف المصري خلال العام الجاري.

وتابع مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية: «في ديسمبر 2019 كان حصاد الأراضي المستردة نحو 531 مليون دولار ستوظف من أجل تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة».

وأوضح، أن وزارة التضامن الاجتماعي كانت المنسق العام لهذه المبادرة في يناير 2019، ثم تقاسمت المسؤولية مع وزارة التنمية المحلية بعد ذلك باعتبارها مسؤولة عن البرامج الاجتماعية والاقتصادية داخل القرى.

المبادرة تشمل جميع وزارات الدولة

وأشار، إلى أن وزارة التنمية المحلية أصبحت مسؤولة عن أعمال البنية التحتية وفي المرحلة الثانية توسّع النطاق وأصبحت المبادرة تشمل جميع وزارات الدولة مثل الإسكان والتنمية المحلية والتربية والتعليم والصحة والسكان.

وأكد، أن التخطيط للحياة الكريمة بدأ منذ 30 يونيو من خلال استعادة مصر من يد الجماعة الإرهابية الغاشمة التي أرادت أن تنال من حرية ومستقبل وهوية الدولة المصرية، حيث جرى تثبيت أركان الدولة، وفي عام 2015 جرى فرض شبكة للحماية الاجتماعية من خلال برنامج تكافل وكرامة ويستفيد منه 3.8 مليون أسرة مصرية بواقع 15 مليون مواطن مصري يحصلون على دعم نقدي من وزارة التضامن الاجتماعي، وفي 2016 جرى وضع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة بكل قطاعات الدولة.