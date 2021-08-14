حالة الطقس اليوم 14-8-2021.. ارتفاع في درجات الحرارة والرطوبة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت، في بيان رسمي لها، إذ يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، شديد الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وأضاف خبراء الأرصاد، أن ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بنسبة 2 إلى 4 درجات.

حالة الطقس اليوم

ومن المتوقع أن يكون هناك كثافة في الشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح الباكر، وتكون تلك الشبورة على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية تزيد الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون حالة الطقس به معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 و2 متر، وتكون حركة الرياح شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون حالة الطقس فيه معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح بين 1.5 و2.5 متر، وتكون حركة الرياح به شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 38 27

الإسكندرية 33 27

وادي النطرون 35 26

طنطا 38 27

شبين الكوم 38 27

دمنهور 34 26

بلطيم 34 26

مطروح 31 25

السلوم 38 25

سيوة 38 24

بورسعيد 33 24

دمياط 33 26

الزقازيق 38 27

المنصورة 37 25

الإسماعيلية 38 25

السويس 36 25

العريش 34 25

رفح 33 24

رأس سدر 38 25

نخل 37 22

نويبع 38 41

طابا 36 27

كاترين 33 19

الطور 38 25

شرم الشيخ 41 29

الغردقة 41 28

مرسى علم 38 29

الفيوم 39 26

بني سويف 39 26

المنيا 39 25

أسيوط 40 26

سوهاج 41 26

قنا 42 27

الأقصر 43 27

أسوان 44 28

إدفو 44 28

أبوسمبل 41 26

الوادي الجديد 43 24

شلاتين 38 28

أبو رماد 37 28

حلايب 37 29

رأس حدربة 37 29.