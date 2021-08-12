درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية.. موجة حر شديدة وزيادة نسبة الرطوبة

سجلت درجة الحرارة اليوم في الإسكندرية 33 درجة مئوية مع زيادة نسبة الرطوبة على المدينة الساحلية الأمر الذى تسبب في هروب المواطنين والمصطافين من الشوارع لتجنب السير تحت أشعة الشمس نهاراً ونزول مياه البحر هرباً من الموجة الحارة وأشعة الشمس الحارقة.

درجة الحرارة اليوم 12 أغسطس في الإسكندرية

ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية سجلت درجات الحرارة اليوم الخميس في الإسكندرية 33 درجة مئوية، مع استمرار موجة الحر، وارتفاع نسبة الرطوبة في الإسكندرية إلى 63%، ووصول سرعة الرياح إلى 21 كيلومترًا في الساعة.

وحرص كثير من المصطافين وأهالى الإسكندرية على تناول كميات كبيرة من المياه لتخفيف حدة الرطوبة والموجة الحارة التي تشهدها المدينة الساحلية، إضافة إلى وضع الماء على رؤوسهم للتخلص من العرق خاصة مع اختفاء نسمات الهواء من شوارع المدينة الساحلية وعلى الكورنيش.

وشهدت شوارع شرق الإسكندرية تزاحماً منذ الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس، لاستقبال المصطافين من المحافظات المجاورة لقضاء الإجازة ونزول مياه البحر ثم التنزه على الكورنيش وداخل الحدائق والمتنزهات.

شواطئ الإسكندرية

وكانت شواطئ الإسكندرية سجلت نسبة إشغال 100% في جميع الشواطئ خاصة في الإجازات ووصول أفواج من المحافظات المجاورة من أجل التنزه في المدينة وقضاء إجازة الخميس والجمعة عبر رحلات اليوم الواحد.