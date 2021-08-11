الأرصاد: درجات الحرارة ستنخفض منتصف الشهر

ذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنّ هناك ارتفاعًا نسبيًا في الأمواج، وتتراوح من 1.5 حتى 2 متر على سواحل المدن المطلة على البحر المتوسط من السلوم حتى مطروح، وتكون أقل عند الإسكندرية وتستمر هذه الارتفاعات حتى الجمعة بسبب نشاط الرياح هناك.

وتقول الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، في حديثها لـ«الوطن» إنّه من اليوم وحتى يوم الثلاثاء المقبل تستمر درجات الحرارة عند نفس المستوى، إذ تتراوح بين 37 و38 درجة على القاهرة، وما بين 31 و32 درجة مئوية على السواحل الشمالية، فيما تتراوح على جنوب البلاد بين 42 و43 درجة مئوية.

تحسن الطقس بدءا من منتصف أغسطس

وأضافت «شاكر» أنّه من المتوقع بدءًا من منتصف شهر أغسطس الجاري أن تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية بالنسبة لهذا الوقت من العام، إلا أن نسب الرطوبة ستظل مرتفعة بشكل ملحوظ حتى نهاية شهر أغسطس، ما يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة حتى مع انخفاض درجات الحرارة.

وتقول وكيل مركز الاستشعار عن بُعد إنّ هناك نشاطًا خفيفًا للرياح على بعض المناطق وهو ما يقلل الإحساس بنسبة الرطوبة بعض الشيء في الساعات الأولى من الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل، كما يؤدي نشاط الرياح إلى اضطراب الملاحة البحرية على شواطئ البحر المتوسط ليصل ارتفاع الأمواج إلى مترين ونصف المتر وذلك لمدة يومين، بينما البحر الأحمر معتدل وصالح لكافة الأنشطة البحرية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 37 26

الإسكندرية 32 26

وادي النطرون 35 25

طنطا 37 26

شبين الكوم 37 26

دمنهور 34 25

بلطيم 33 26

مطروح 31 25

السلوم 32 25

سيوة 40 24

بورسعيد 33 26

دمياط 32 26

الزقازيق 37 26

المنصورة 36 25

الإسماعيلية 38 24

السويس 37 24

العريش 34 25

رفح 33 24

رأس سدر 38 25

نخل 35 22

نويبع 39 29

طابا 36 27

كاترين 33 19

الطور 36 24

شرم الشيخ 39 30

الغردقة 38 29

مرسى علم 38 29

الفيوم 37 25

بني سويف 38 25

المنيا 38 25

أسيوط 39 25

سوهاج 39 26

قنا 40 27

الأقصر 41 27

أسوان 42 28

إدفو 42 28

أبو سمبل 41 26

الوادي الجديد 41 24

شلاتين 39 28

أبو رماد 38 28

حلايب 37 29

رأس حدربة 37 29