حافظ على باقتك.. كيف تتأكد من سرقة الواي فاي ومعرفة الأجهزة المتصلة به

خلال السنوات الأخيرة الماضية، أصبح استخدام الإنترنت من الأشياء المهمة والأساسية في حياتنا اليومية، وأصبح هناك صعوبة كبيرة في الاستغناء عنه، وبعد تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، ازدادت أهية الإنترنت بشكل كبير، بعد أن لجأت عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة إلى تخفيض عدد العمالة في المقرات، واللجوء إلى استخدام الإنترنت للعمل عن بعد، وذلك تجنبا للإصابة بفيروس كورونا.

وفي كثير من الأحيان، يتفاجأ المستخدمون بنفاذ باقة النت الخاصة بهم، بالرغم من أنهم لا يستخدمون باقة النت بشكل يجعلها تنفذ بهذا الشكل السريع، خصوصا إذا كان الاستهلاك مقتصرا على تصفح المواقع فقط وإرسال الإيميلات، دون استهلاكها في مشاهدة الفيديوهات ذات الجودة العالية أو تحميل الأفلام، الأمر الذي يجعل صاحب باقة النت يبحث عن أسباب نفاذ الباقة سريعا.

وقد يكون السبب في نفاذ باقة النت سريعا بسبب سرقة الواي فاي الخاص بالراوتر، وهناك عدد من الطرق التي يتم اكتشاف سرقة الواي فاي بها من عدمه، وترصد «الوطن»، من خلال هذا التقرير طريقة اكتشاف سرقة الواي فاي من عدمه، وعدد الأجهزة التي تستخدم الواي فاي وأسماءها، وفق مهندس الإلكترونيات محمد سامي خلال حديثه لـ «الوطن»، كالتالي:

طريقة اكتشاف سرقة الواي فاي

- قم بفصل جميع الأجهزة التي تتصل بالواي فاي الموجودة في المنزل، سواء كانت هواتف أو أجهزة حاسب آلي.

- بعد ذلك راقب ضوء الإشارة اللاسلكية الموجودة في جهاز الراوتر الخاص بك.

- إذا استمرت الإضاءة الخاصة باللمبة الخاصة بالواي فاي واللاسلكي دون أن تنطفي فهذا يعني أن شبكة الواي فاي مسروقة.

طريقة معرفة عدد الأجهزة المستخدمة للواي فاي وأسماءها

هناك عدد من الطرق التي يمكن معرفة الأجهزة السارقة للواي فاي، ولكن أبرز تلك الطرق استخدام تطبيق «Fing»، والذي يتيح معرفة عدد الأجهزة المستخدمة للواي فاي وأسماءها وأنواعها، كالتالي:

- قم بتحميل تطبيق «Fing» من متجر play store.

- ثم بعد الدخول للتطبيق قم باختيار «scan for device».

- ثم بعد ذلك تظهر على الشاشة عدد الأجهزة التي تستخدم الواي فاي المتصل بالجهاز الخاص بك وأسماؤها.

وبعد التأكد من سرقة الواي فاي الخاص بك، يجب على الفور أن تقوم بزيادة الأمان الخاص بجهاز الراوتر، بإخفاء اسم الشبكة وتغيير الباسوورد.