«سواد في سواد».. شاب تونسي يصف مشهد حرائق الغابات: قضت على الأشجار

أشجار اكتست باللون الأسود ورائحة الرماد في غضون ليلة واحدة، مساحات شاسعة من الغابات دمرتها ألسنة النيران التي اندلعت وانتشرت في أجزاء كبيرة وتسللت إلى بعض منازل السكان في أرياف محافظات بنزرت وجندوبة والكاف بدولة تونس، ما أدى إلى وقوع انفجارات وأجبر عددا من السكان على إخلاء منازلهم، خلال الأيام القليلة الماضية وأشارت أصابع الاتهام إلى التغير المناخي وارتفاع الحرارة بشكل كبير.

155حريقا في غابات تونس

ارتفع عدد حرائق الغابات في تونس، خلال الأيام الأخيرة، إلى 155 حريقا، في مشهد وصفه الشاب التونسي محمد بن سالم أحد أبناء محافظة بنزرت المتضررة من حرائق الغابات في تونس، لـ«الوطن» بـ«دمار شامل سواد في سواد» بعد أن التهمت النيران جميع أشجار الغابات إثر الحرائق التي اندلعت الثلاثاء الماضي.

الحرائق في تونس تقضي على غابات مدينة بنزرت دون أي خسائر بشرية

العديد من المناطق في محافظة بنزرت الساحلية القريبة من البحر، تضررت بفعل الحرائق وجرت السيطرة على ألسنة النيران في اليوم التالي، دون أي خسائر في الأرواح البشرية، بحسب قول الشاب التونسي الثلاثيني الذي يعمل في إحدى الشركات البترولية، إلا أنها قضت على جميع أشجار الغابات «الحمدلله النيران لم تصل إلى المنازل ولم تصل إلى أراضي الفلاحين، فقط قضت على الغابات».

السلطات في تونس تصف الحرائق بأنها متعمدة

التحقيقات لا تزال جارية للكشف عن أسباب هذه الحرائق التي اندلعت في تونس، في وقت لم تستبعد السلطات أن تكون الحرائق بفعل فاعل نظرا لتوقيت اندلاعها، حسبما أشارت شبكة سكاي نيوز، حيث أكد رئيس مصلحة حماية الغابات في تونس، زهير بن سالم، في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية التونسية أن معظم الحرائق التي شبت في تونس، أخيرا، كانت بفعل فاعل.