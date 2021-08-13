تونس على خطى الجزائر.. كيف يتسبب ارتفاع الحرارة في حرائق الغابات؟

بينما انشغل المسؤولون في دولة الجزائر بمعرفة أسباب حرائق الغابات التي راح ضحيتها 69 قتيلًا حتى الآن، اندلعت عدد من الحرائق في تونس، خلال الأيام الأخيرة، وصل عددها إلى 155 حريقا، في مرتفعات تونس وغاباتها في شمال البلاد ووسطها، ما أدى إلى تدمير حظائر إيواء للمواشي وحفظ العلف ومئات الأشجار.

وبين حرائق الغابات في الجزائر وتونس، كان المتهم الأول في ذلك هو التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، بينما توقع عدد من الخبراء أن تنحسر الحرائق مع انخفاض درجات الحرارة.

الحرائق المشتعلة في العديد من دول العالم بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، أثار التساؤول حول العلاقة بين التغير المناخي وارتفاع الحرارة واشتعال الحرائق.

سرعة الرياح وشدة الجفاف أسباب لاشتعال حرائق الغابات

الدكتور وحيد سعودي، خبير الأرصاد الجوية والمناخ، فسر العلاقة بين ارتفاع الحرارة الشديد واشتعال الحرائق خاصة في الغابات، بأنه مع ارتفاع الحرارة الشديد وشدة الجفاف في الغابات تصبح الظروف مهيئة لاشتعال الحرائق وتبدأ من جذوع الأشجار وتمتد وتنشر إلى أعلى بسبب شدة الجفاف.

أيضا طبيعة البيئة في الغابات من حيث سرعة الرياح، بحسب تصريحات سعودي لـ«الوطن» تؤدي لانتشار الحرائق واتساع رقعتها بشكل واسع في ظل الحرارة الشديدة وغياب الأمطار.

الأمطار الرعدية سبب حرائق الغابات

وفي بعض الأحيان بسبب ارتفاع الحرارة الشديد تتكون السحب وتؤدي إلى هطول الأمطار يصاحبها الأمطار الرعدية التي تسبب الصواعق في الغابات في بعض الأحيان، بحسب وصف خبير الأرصاد والمناخ.

وساهم الجفاف وارتفاع درجات الحرارة الشديد في زيادة حدة حرائق الغابات منذ الشهر الماضي في بلدان جنوب أوروبا، أيضا، وليس فقط في الوطن العربي، سواء أكان اندلاع الحرائق جاء بشكل طبيعي مثل صواعق البرق أم عمدا من قبل مثيري حرائق الغابات.

وكان شهر يوليو الماضي ثاني الأشهر الأعلى في درجات الحرارة في أوروبا على الإطلاق، بحسب موقع وكالة الأنباء الفرنسية، وكانت مناطق جنوب القارة الأوروبية مركز موجة كبيرة من ارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يفسر اندلاع الحرائق في اليونان وتركيا في ظل ارتفاع درجات الحرارة.