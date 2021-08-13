محافظ مطروح: تشغيل محطة تعبئة مياه أم الرخم.. وزيادة ضح ساعات المياه بالقصر

التقى اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الجمعة، مع أهالي منطقة أبو ظاوة، في قرية القصر، غربي مدينة مرسى مطروح، بحضور رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، ومديري المديريات والإدارات المعنية، وعمد وأهالي المنطقة، واستمع محافظ مطروح لعدد من مطالب الأهالي، مؤكدا متابعته اليومية لحل شكاوى بعض المناطق من انخفاض معدل ضخ مياه الشرب مع تشكيل لجنة متابعة يومية وعرض جميع الملاحظات لتلافيها أولا بأول، ومتابعة توصيل سيارات المياه للأهالي الذين لا تصلهم المياه بمنطقة الضخ، وذلك استمرارا للجولات الميدانية حرصا على التواصل المستمر مع أهالي مطروح في جميع المناطق والاستماع لمطالبهم وتلبيتها.

تشغيل محطة تعبئة مياه الشرب في أم الرخم بمطروح

ووجه محافظ مطروح، بزيادة ساعات ضخ المياه للمنطقة وسرعة تشغيل غراب المياه بمحطة تعبئة المياه في قرية أم الرخم غربي مرسى مطروح، مع توفير مصدر التيار الكهربائي للغراب، بالتنسيق مع شركة الكهرباء، كما وجه شركة الكهرباء بمراجعة موقف الإنارة بالمنطقة في الشوارع والعزب، وتحقيق استقرار التيار الكهربائي بالمنطقة.

محافظ مطروح يحل مشكلة الوحدة الصحية والنظافة بالقصر وأم الرخم

كما وجه محافظ مطروح مديرية الصحة، بدارسة تشغيل مبنى الوحدة الصحية بالمنطقة وتوفير إحتياجاتها الطبية والبشرية لدعم الخدمات الطبية بالمنطقة بجانب وحدة أم الرخم الصحية على طريق عجيبة، وتكثيف جهود النظافة والتزام الأهالي بوضع القمامة بصناديق القمامة على جانب الطريق، وليس في الجزيرة الوسطى، حفاظا على جهود النظافة المبذولة، والحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري للطريق السياحي إلى شاطئ عجيبة، كما وجه محافظ مطروح لهيئة الأبنية التعليمية بمطروح بدراسة مطلب الأهالي بإقامة مدرسة تعليم أساسي بالمشاركة المجتمعية وفق الضوابط والتصميمات المقررة لتلحق فصولها بالمدرسة الحالية.