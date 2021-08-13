بسمة وهبة تستغيث: المركب مولع بيا أنا وبنتي وسط البحر «فيديو»

نشرت الإعلامية بسمة وهبة، عبر حسابها على «إنستجرام»، فيديو تستغيث فيه بسبب تعطل المركب المتواجدة به وسط البحر.

بسمة وهبة خلال الفيديو: المركب عطلانة بيا أنا وخديجة

وقالت بسمة وهبة خلال الفيديو «يا جماعة أي حد عنده مركب في مارينا 5 يتصل بيا لأن المركب عطلانة بيا أنا وخديجة بنتي وسط البحر، تقريبا مولعة من تحت وإحنا وسط البحر ومش عارفين نعمل إيه، اللي ساكن حواليا».

وأضافت «لا يوجد قلق إن شاء الله أي شيء سنقفز في البحر ولكن هناك رائحة شياط والمركب معطل بنا».

المتابعون لـ بسمة وهبة: بلغنا الشرطة

وانهالت على الإعلامية بسمة وهبة تعليقات من الجمهور بالدعوات ومحاولات البعض منهم للمساعدة، وجاءت التعليقات كالتالي «الله يسخر لك عباده الصالحين يا رب»، وقال آخر «اطمني أنا بلغت الشرطة»، وأضاف آخر «انزلي الماية ممكن يحصل حاجة بعد الشر لو في نار انزلي الماية» وقال تعليق آخر «إيه الحكاية مرة موضوع أصالة معك في البحر والآن المركب».

وكانت بسمة وهبة تعرضت، في يوليو العام الماضي، لحادث في البحر أيضا أثناء قيادتها لانش مع الفنانة أصالة نصري، وحينها نشرت فيديو أيضا للحادث وعلقت عليه قائلة: «أنا وأصالة تعرضنا لحادث كبير وبفضل الله نجونا من الموت بأعجوبة».

وأضافت: «أصالة كانت سايقة الچيت ساكي بسرعة واصطدمنا بالصخور».

وتابعت "وهبة" قائلة: «وأنا اترميت برأسي ع الصخر وفقدت الوعي ووقعت في القاع، وأصالة رغم وقوعها صممت تضرب الموج وتخبط وتنادي حد ينقذني، أنا فوقت لاقيت نفسي في مركب ناس طيبين ووشوش حواليا كل واحد بيحاول ينقذني من المية اللي دخلت جسمي وأنا فاقدة الوعي ومن النبض ودقات القلب والدم اللي كان طالع من الجروح اللي في رجلي».