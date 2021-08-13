كيف تحصل على 50 ألف جنيه حال سرقة جارك لـ«الواي فاي»؟.. قانوني يجيب

دائما ما يقع البعض في فخ سرقة «الواي فاي» بشكل غير مشروع من بعض الجيران أو أهالي المنطقة التي يقطن الشخص بها، وذلك لعدم قدرته على حماية شبكة «الواي فاي» الخاصة به واختيار رقم سري يصعب اختراقه، إلا أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمعروف إعلاميا بـ«قانون جرائم الإنترنت» نص على معاقبة هؤلاء السارقين.

الحبس والغرامة عقوبة سرقة الواي فاي

وتضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في المادة رقم 13 على عدد من العقوبات علي سارقي شبكات «الواي فاي» والتي جاءت كالتالي:

«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَن انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي».

قانوني يشرح كيف تحصل على 50 ألف جنيه حال سرقة الواي فاي

وفي شرح لهذا القانون، أكد الدكتور مصطفى السعداوي، الخبير القانوني بجامعة المنيا، أنه في حال تأكد الشخص من سرقة «الواي فاي» الخاص به من بعض الأشخاص من خلال سرقة الخط الأرضي أو تشفير الشبكة الخاصة به، فإنه في ذلك الحالة يذهب إلى مباحث اتصالات الإنترنت ويتقدم بشكوى للحصول على حقه القانوني.

وأضاف أستاذ القانون بجامعة المنيا خلال حديثه لـ«الوطن»، أن مباحث اتصالات الإنترنت لديها القدرة على معرفة الشخص السارق لشبكة «الواي فاي» وتقوم بتحريك الإجرءات القانونية ومن ثم تقدم لنيابة العامة ليتم عرض الأمر بعد ذلك علي المحكمة الاقتصادية وهي المختصة بهذا الشأن.

تصل إلى 50 ألف جنيه.. عقوبة سرقة الواي فاي

وأوضح أنه بالنسبة للعقوبة الموقعة على الشخص السارق فإن هذا الأمر يرجع لتقدير القاضي المختص بهذا الأمر: «الشخص السارق في الأغلب بيتعاقب بالسجن أقل حاجة 3 شهور، وبيدفع غرامة للمجني عليه من 10 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه».