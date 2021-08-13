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مشاركة عربية وعالمية واسعة في النسخة الثالثة لمهرجان ولي العهد للهجن

كتب:

الوطن
05:48 م | الجمعة 13 أغسطس 2021
مهرجان الهجن

مهرجان الهجن

تشارك 7 دول من مختلف قارات العالم في مهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثالثة على ميدان الطائف التاريخي، الذي انطلقت سباقاته الأحد الماضي بمعدل 532 شوطًا، وبجوائز مالية تبلغ 53 مليون ريال.

وأوضح المتحدث الرسمي للمهرجان أحمد البدر، أن الدول المشاركة هي الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى الأردن وقطر وعمان والبحرين والإمارات، إلى جانب السعودية، وتشارك جميعها بالأشواط التمهيدية لجميع الفئات.

وفي سياق متصل، وفّر الاتحاد السعودي للهجن بالتعاون مع وزارة الصحة مركزًا للقاحات كورونا«كوفيد 19» في ميدان المنافسات، حرصًا على حصول جميع المشاركين على اللقاحات واستكمال جرعات التحصين.

 

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