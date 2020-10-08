انطلاق مهرجان شرم الشيخ الدولي لسباقات الهجن بمشاركة 1500 جمل

انطلقت اليوم فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولي لسباقات الهجن بمدينة شرم الشيخ، ضمن احتفالات محافظة جنوب سيناء بالذكرى 47 لانتصارات اكتوبر.

وقال عيد حمدان، رئيس الاتحاد المصري للهجن، إن فعاليات مهرجان اليوم تضم 13 شوطًا وهم أشواط " اللبانة، والمفاريد، وصريمه ، والسرعة "، منهم 8 أشواط صباحية، و 5 أشواط مسائية، ويصل إجمالي عدد أشواط المهرجان 43 شوطًا على مدار 3 أيام.

وأكد رئيس الاتحاد المصري للهجن، أن مختلف القبائل البدوية من 10 محافظات مصرية، شاركت في هذا المهرجان بأكثر من 1500 جمل، وسيجرى توزيع جوائز قيمة في نهاية المهرجان، وجرى تخصيص سيارة كجائزة للفائز بالمركز الأول في شوطين من أشواط السباقات، بجانب الجوائز الأخرى التي تصل قيمتها من 10 ألاف إلى ألف جنيه.

وأشار رئيس الاتحاد المصري للهجن، إلى أن هذا المهرجان سجل أكبر نسبة مشاركين في سباق الهجن مقارنة بالسباقات الأخرى لذلك جرى زيادة عدد الأشواط به لتصل إلى 43 شوطًا .

على جانب أخر قالت الدكتورة رحاب الجوهري، مدير عام مديرية الطب البيطري بجنوب سيناء، أنه جرى فحص جميع الهجن المشاركة في المهرجان قبل انطلاق السباق، للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية، وجميع الهجن تخضع رعاية بيطرية على مدار 24 ساعة، بالتعاون بين مديرية الصحة بجنوب سيناء، و معهد بحوث صحة الحيوانات .

وأوضحت أنه جرى وضع شرائح ذكية " ميكرو شيب" تحت جلد الهجن المشارك في السباقات، لتوضيح هويتها من خلال رقم الشريحة، ربط الشرائح الذكية بتقنية "GPS "، لمتابعة الجمال خلال السباق، ومعرفة عدد الكيلو مترات التي قطعها كل جمل، لتحديد الفائز في السباق بدقة .

وأشارت إلى أنه سيجري تحاليل لجميع الهجن التي فازت بالمراكز الأولي في السباق، وأخذ عينات دم منهم وتحليلها، للتأكد من عدم تناولهم أي منشطات .